Эти знаки Зодиака ждет сумасшедшее везение в апреле: счастливчиков лишь трое!

Гороскоп на апрель 2021 года сулит трем знакам Зодиака сумасшедшее везения на разных жизненных поприщах. Астрологи рассказали, как этим счастливчикам выжать максимум из второго месяца весны, чтобы добиться еще больше успехов.

Дева

В профессиональной сфере Дев ожидает серьезный рост. Наконец-то вам подвернется проект, достойный вашей энергии и амбиций. Апрель весьма хорош и для тех Дев, которые хотят поменять место работы - хорошие вакансии будут сыпаться как из рога изобилия. Звезды рекомендуют Девам уделить внимание состоянию нервной системы, так как жизнь в постоянном дедлайне может привести к стрессам и неврозам.

Весы

Весам предстоит месяц, полный сил и энергии. Вам это пригодится, чтобы успеть проделать все дела и посетить все вечеринки, на которые вас будут приглашать очень часто. Вы почувствуете, что готовы танцевать и веселиться до самого утра. Однако все это чревато переутомлением, так что не забывайте принимать витамины и хорошо питаться. Вам может захотеться резко сменить имидж. Не противьтесь порывам - обновленный образ сделает вас еще более привлекательными.

Водолей

Водолеям работа в команде сможет принести успех и денежные поступления, а вот индивидуальные проекты лучше оставить на потом. Возможно, в течение месяца вам придется отправиться в продолжительную командировку, что поспособствует дальнейшему развитию карьеры и пополнению вашего кошелька. Именно в дороге звезды сулят Водолеям судьбоносную встречу, которая может закончиться не просто романом, но и переездом в другую страну или город.