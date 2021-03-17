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Ці знаки Зодіаку чекає шалене везіння у квітні: щасливчиків лише троє!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на квітень 2021 року обіцяє трьом знаками Зодіаку шалене везіння на різних життєвих теренах. Астрологи розповіли, як цим щасливчикам витиснути максимум з другого місяця весни, щоб домогтися ще більше успіхів.

Про це пише oloveza.

Діва

В професійній сфері Дів чекає серйозне зростання. Нарешті вам трапиться проект, гідний вашої енергії та амбіцій. Квітень дуже гарний і для тих Дів, які хочуть змінити місце роботи - хороші вакансії будуть сипатися як з рогу достатку. Зірки рекомендують Дівам приділити увагу стану нервової системи, оскільки життя в постійному дедлайні може призвести до стресів і неврозів.

Терези

Терезам випаде місяць, повний сил і енергії. Вам це знадобиться, щоб встигнути зробити всі справи і відвідати всі вечірки, на які вас будуть запрошувати дуже часто. Ви відчуєте, що готові танцювати і веселитися до самого ранку. Однак все це загрожує перевтомою, так що не забувайте приймати вітаміни і добре харчуватися. Вам може захотітися різко змінити імідж. Не опирайтеся поривам - оновлений образ зробить вас ще більш привабливими.

Водолій

Водоліям робота в команді зможе принести успіх і грошові надходження, а от індивідуальні проекти краще залишити на потім. Можливо, протягом місяця вам доведеться відправитися в тривале відрядження, що сприятиме подальшому розвитку кар'єри та поповненню вашого гаманця. Саме в дорозі зірки обіцяють Водоліям доленосну зустріч, яка може закінчитися не просто романом, але і переїздом в іншу країну або місто.

Раніше відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла, яким знакам Зодіаку у березні загрожує крах кохання і стосунків.

А ось таролог поділилася прогнозом по картах Таро на тиждень для всіх знаків Зодіаку.

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