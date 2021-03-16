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Астролог назвала знаки Зодиака, которым до конца марта грозит крах любви и отношений

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 05:30
Астролог назвала знаки Зодиака, которым до конца марта грозит крах любви и отношений Гороскоп на март 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 предупреждает некоторые знаки Зодиака об опасности потерять любимых людей из-за ссор и недопонимания. Кому до конца первого месяца весны не повезет в любви - читайте в нашем материале.

Своим прогнозом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

Телец

В личных отношениях могут быть опасности, поэтому не будьте эгоистичны, проводите как можно больше времени с любимым человеком. Основа крепких отношений - честность и доверие, но все могут разрушить провокации. Существует вероятность тайных связей и запретных любовных отношений, но решаясь на обман, будьте готовы, что он раскроется и приведет к нерадостным последствиям.

Лев

В марте у Львов могут быть конфликты или разрывы отношений с партнерами по браку вплоть до развода, поэтому следует умерить свой пыл. Могут быть предательства и измены со стороны партнера. Либо вы сами можете поддаться страсти и изменить любимому человеку и из-за этого потерять его.

Водолей

В марте Водолеи погонятся за удовольствиями и развлечениями, но будьте аккуратны и не забывайте про близких. Следует уделить внимание своим домочадцам и любимым, так как могут быть проблемы с воспитанием, разлад в отношениях, проблемы в обучении и разочарование в любви.

Ранее украинский таролог также рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этой неделе, а кого ждут неудачи.

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