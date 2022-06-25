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Эти знаки Зодиака ждет непростой период: кто потеряет удачу до середины осени

Кому из знаков Зодиака Сатурн принесет сложный период (Коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Некоторые планеты в ретроградном движении способны влиять на события и происходящее в жизни людей, которые родились под определенными знаками. Такое влияние есть у ретроградного Сатурна, который будет находиться в ретроградном движении до 23 октября.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет непростой период до середины осени. Об этом информирует joy-pup.

Близнецы

Ближайшие месяцы станут сложными в эмоциональном плане. Обратите внимание на ваше общение с окружающими. Могут начать происходить вещи, о которых вы никогда ранее не говорили вслух. И это повлечет за собой гнев и недопонимание у окружающих.

Весы

Вам стоит научиться дисциплинированности в ближайшие месяцы. Иначе Сатурн пошлет вам новые испытания. Научитесь придерживаться обещаний и слов, которые вы говорите. Проложите путь к своей цели и идите по нему, не сворачивая и не сдаваясь. Некоторым Весам положение Сатурна сулит пополнение в семье.

Стрелец

Сатурн приготовит Стрельцам разные испытания, и не из всех они смогут выйти с положительным результатом. Возможны неудобные ситуации, когда придется делать выбор и никакое решение не будет удовлетворять вас полностью.

Водолей

Не пытайтесь убегать от жизни, обязательств и работы. Вам нужно стойко пройти все испытания и уроки. Если вы примите все, чем вам попытается нагрузить Сатурн - получите достойное вознаграждение.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака астрологи обещают счастье в июле.

А еще мы рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака июль станет месяцем сложных испытаний.

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