RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці знаки Зодіаку чекає непростий період: хто втратить удачу до середини осені

Кому зі знаків Зодіаку Сатурн принесе складний період (Колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Деякі планети в ретроградному Русі здатні впливати на події й те, що відбувається в житті людей, які народилися під певними знаками. Такий вплив є у ретроградного Сатурна, який буде перебувати в ретроградному русі до 23 жовтня.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких чекає непростий період до середини осені. Про це інформує joy-pup.

Близнюки

Найближчі місяці стануть складними в емоційному плані. Зверніть увагу на ваше спілкування з оточуючими. Можуть почати відбуватися речі, про які ви ніколи раніше не говорили вголос. І це спричинить гнів і непорозуміння в оточуючих.

Терези

Вам варто навчитися дисциплінованості в найближчі місяці. Інакше Сатурн пошле вам нові випробування. Навчіться дотримуватися обіцянок і слів, які ви говорите. Прокладіть шлях до своєї мети і йдіть по ньому, не згортаючи та не здаючись. Деяким Терезам положення Сатурна обіцяє поповнення в родині.

Стрілець

Сатурн приготує Стрільцям різні випробування, і не з усіх вони зможуть вийти з позитивним результатом. Можливі незручні ситуації, коли доведеться робити вибір і ніяке рішення не буде задовольняти вас повністю.

Водолій

Не намагайтеся тікати від життя, зобов'язань і роботи. Вам потрібно стійко пройти всі випробування та уроки. Якщо ви прийміть все, чим вам спробує навантажити Сатурн - отримаєте гідну винагороду.

До речі, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку астрологи обіцяють щастя в липні.

А ще ми розповідали про те, для кого зі знаків Зодіаку липень стане місяцем складних випробувань.

Читайте LITE в Google News
ГороскопЗнаки Зодіаку