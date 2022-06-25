Ці знаки Зодіаку чекає непростий період: хто втратить удачу до середини осені

Близнюки

Найближчі місяці стануть складними в емоційному плані. Зверніть увагу на ваше спілкування з оточуючими. Можуть почати відбуватися речі, про які ви ніколи раніше не говорили вголос. І це спричинить гнів і непорозуміння в оточуючих.

Терези

Вам варто навчитися дисциплінованості в найближчі місяці. Інакше Сатурн пошле вам нові випробування. Навчіться дотримуватися обіцянок і слів, які ви говорите. Прокладіть шлях до своєї мети і йдіть по ньому, не згортаючи та не здаючись. Деяким Терезам положення Сатурна обіцяє поповнення в родині.

Стрілець

Сатурн приготує Стрільцям різні випробування, і не з усіх вони зможуть вийти з позитивним результатом. Можливі незручні ситуації, коли доведеться робити вибір і ніяке рішення не буде задовольняти вас повністю.

Водолій

Не намагайтеся тікати від життя, зобов'язань і роботи. Вам потрібно стійко пройти всі випробування та уроки. Якщо ви прийміть все, чим вам спробує навантажити Сатурн - отримаєте гідну винагороду.