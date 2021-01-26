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Эти знаки Зодиака встретят свою судьбу до конца января: Павел Глоба назвал троих избранных

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп от Павла Глобы на последнюю неделю января 2021 расскажет, каким знакам Зодиака первый месяц года готовит судьбоносную встречу. Кому больше всего повезет накануне Дня всех влюбленных обрести истинную любовь - читайте в материале Lite.

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Астролог говорит, что звезды на амурном фронте будут благоволить всего троим представителям зодиакального круга, пишет slovofraza.com.

Дева

На личном фронте у представителей знака Зодиака Дева все будет прекрасно. Это то самое время, когда можно и даже нужно заниматься общими делами со второй половинкой. Кроме того, период с 26 по 31 число очень благоприятен для романтики свиданий и новых знакомств, которые могут стать судьбоносными.

Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для поисков любви. Если вы ищете не тех, с кем можно развлечься, а нацелены на спутника на всю жизнь - вам точно повезет. Также на этой неделе лучше проводить больше времени с близкими и собирать гостей у себя дома. Многим друзьям или родственникам может понадобиться ваша помощь и поддержка.

Водолей

Водолеи будут сиять в последнюю неделю января, чтобы повысить шансы на встречу судьбы. Общайтесь больше и будете замечены, ведь для одиноких Водолеев начинается очень удачное время в любви. Тем, кто в отношениях, тоже будет следовать большой успех. Нужно проводить больше времени с любимым человеком.

Ранее украинский таролог рассказала всем знакам Зодиака, каких перемен ждать от судьбы с 25 по 31 января.

Также астролог Марина Скади предупредила про самые опасные и благоприятные дни февраля 2021.

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