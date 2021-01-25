Гороскоп Таро с 25 по 31 января для всех знаков Зодиака: на кого свалится удача

Гороскоп Таро с 25 по 31 января всем знакам Зодиака (фото: freepik)

Гороскоп для всех знаков Зодиака подскажет, кому улыбнется удача на этой неделе - с 25 по 31 января. Таролог дала совет каждому представителю зодиакального круга, как правильно провести последнюю неделю января, чтобы добиться материальных благ, успехов в любви и карьере.

Таропрогнозом на последнюю неделю января с нами поделилась известный украинский таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис).

Овен - карта Охота на единорога. Овны, постарайтесь на этой неделе не слишком завышать планку: рискуете оконфузиться и растратить силы в никуда. Пересмотрит, пока не выдохлись, или вечно ускользающие цели, или методы "охоты на единорога".

Телец - карта Золотая девочка. Тельцам на этой неделе предстоит поиск баланса между чувствами и мыслями. И чем скорее сердце и разум запоют в унисон, тем проще будет избавиться от постоянно нарастающего чувства напряжения в душе.

Близнецы - карта Падение. Близнецов ожидает выход за рамки привычного и неожиданные сюрпризы, которые, с одной стороны, способны выбить почву из-под ног, а с другой, - позволят прекратить "пенять на зеркало" и посмотреть на себя и реальность другими глазами.

Рак - карта Позолоченная клетка. Ракам предстоит нервозная неделя, так как желанная независимость окажется под угрозой и придётся танцевать под чужую дудку. А, возможно, вы сами наложите на себя ограничения ради сохранения чего-то ценного или себя?

Лев - карта Ноша. Львов на этой неделе может накрыть волной трудоголизма, поэтому постарайтесь запастись терпением и, коль взялись тащить, - тащите! Пришло время закрывать гештальты и "подбирать хвосты". И да, поберегите, пожалуйста, позвоночник!

Дева - карта Вампир. Девы, отложите "взятие Бастилии" на неделю - сейчас для штурма может не хватить сил. Союзников на горизонте, увы, не видать и остаётся лишь размышлять о, пока недоступном, объекте вожделения или срочно искать дополнительный источник энергии.

Весы - карта Два лица Евы. Неделя для Весов ожидается динамичная и наполненная неопределенностью. Придётся метаться между домом и работой и совмещать различные роли, меняя социально одобряемые маски на ходу. Получится ли усидеть сразу на двух стульях, зависит от вас.

Скорпион - карта Семья. Скорпионы, если не хотите утонуть в водовороте семейных хлопот, не стесняйтесь делегировать свои обязанности и заботы членам семьи и вообще подключать в свои проекты других лиц. И вам передышка, и тему доверия проработаете.

Стрелец - карта Свадьба. Стрельцы проведут неделю в празднично-приподнятом настроении и умудрятся, играючи, решить ворох дел. Кстати, если хотите создать союз - любовный или профессиональный - дерзайте: взаимное притяжение гарантировано, как и замечательный результат!

Козерог - карта Пестрый дудочник. Козерогам на этой неделе уготовано две роли на выбор: человека ведомого, готового плясать под чужую дудку; и дудочника - искуссного манипулятора, способного повести за собой толпу. Какую из ролей выберете вы?

Водолей - карта Сад духов. Водолеи на этой неделе рискуют увязнуть в мире фантазий и сверхценных идей. Самое время пробудиться и согласовать, наконец, свои мысли и действия. Путь к цели лежит через осознанность, а не через "сны наяву".

Рыбы - карта Беспомощность. Для Рыб неделя может пройти в режиме "замедленной съёмки". Едва ли получится уложиться в намеченные сроки, виртуозно обойти множество подводных камней и сорвать джек-пот. С другой стороны, - а не пора ли вам замедлить свой бег?

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