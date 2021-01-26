Эти знаки Зодиака встретят свою судьбу до конца января: Павел Глоба назвал троих избранных

Гороскоп 2021 от Павла Глобы (фото: pixabay)

Гороскоп от Павла Глобы на последнюю неделю января 2021 расскажет, каким знакам Зодиака первый месяц года готовит судьбоносную встречу. Кому больше всего повезет накануне Дня всех влюбленных обрести истинную любовь - читайте в материале Lite.

Астролог говорит, что звезды на амурном фронте будут благоволить всего троим представителям зодиакального круга, пишет slovofraza.com.

Дева

На личном фронте у представителей знака Зодиака Дева все будет прекрасно. Это то самое время, когда можно и даже нужно заниматься общими делами со второй половинкой. Кроме того, период с 26 по 31 число очень благоприятен для романтики свиданий и новых знакомств, которые могут стать судьбоносными.

Козерог

У Козерогов наступает идеальное время для поисков любви. Если вы ищете не тех, с кем можно развлечься, а нацелены на спутника на всю жизнь - вам точно повезет. Также на этой неделе лучше проводить больше времени с близкими и собирать гостей у себя дома. Многим друзьям или родственникам может понадобиться ваша помощь и поддержка.

Водолей

Водолеи будут сиять в последнюю неделю января, чтобы повысить шансы на встречу судьбы. Общайтесь больше и будете замечены, ведь для одиноких Водолеев начинается очень удачное время в любви. Тем, кто в отношениях, тоже будет следовать большой успех. Нужно проводить больше времени с любимым человеком.

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