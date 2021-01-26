Ці знаки Зодіаку зустрінуть свою долю до кінця січня: Павло Глоба назвав трьох обраних

Гороскоп 2021 від Павла Глоби (фото: pixabay)

Гороскоп від Павла Глоби на останній тиждень січня 2021 розповість, яким знакам Зодіаку перший місяць року готує доленосну зустріч. Кому найбільше пощастить напередодні Дня всіх закоханих знайти справжнє кохання - читайте в матеріалі Lite.

Астролог каже, що зірки на амурному фронті будуть благоволити всього трьом представникам зодіакального кола, пише slovofraza.com.

Діва

На особистому фронті у представників знаку Зодіаку Діва все буде чудово. Це той самий час, коли можна і навіть потрібно займатися спільними справами з другою половинкою. Крім того, період з 26 по 31 число дуже сприятливий для романтики побачень і нових знайомств, які можуть стати доленосними.

Козеріг

У Козерогів настає ідеальний час для пошуків кохання. Якщо ви шукаєте не тих, з ким можна розважитися, а націлені на супутника на все життя - вам точно пощастить. Також на цьому тижні краще проводити більше часу з близькими і збирати гостей у себе вдома. Багатьом друзям або родичам може знадобитися ваша допомога і підтримка.

Водолій

Водолії будуть сяяти в останній тиждень січня, щоб підвищити шанси на зустріч долі. Спілкуйтеся більше і будете помічені, адже для самотніх Водоліїв починається дуже вдалий час в коханні. Тих, хто у стосунках, теж буде супроводжувати великий успіх. Потрібно проводити більше часу з коханою людиною.

Раніше українська таролог розповіла всім знакам Зодіаку, яких змін чекати від долі з 25 по 31 січня.

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