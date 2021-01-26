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Ці знаки Зодіаку зустрінуть свою долю до кінця січня: Павло Глоба назвав трьох обраних

Вівторок 26 січня 2021 05:30
Ці знаки Зодіаку зустрінуть свою долю до кінця січня: Павло Глоба назвав трьох обраних
Гороскоп 2021 від Павла Глоби (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп від Павла Глоби на останній тиждень січня 2021 розповість, яким знакам Зодіаку перший місяць року готує доленосну зустріч. Кому найбільше пощастить напередодні Дня всіх закоханих знайти справжнє кохання - читайте в матеріалі Lite.

Астролог каже, що зірки на амурному фронті будуть благоволити всього трьом представникам зодіакального кола, пише slovofraza.com.

Діва

На особистому фронті у представників знаку Зодіаку Діва все буде чудово. Це той самий час, коли можна і навіть потрібно займатися спільними справами з другою половинкою. Крім того, період з 26 по 31 число дуже сприятливий для романтики побачень і нових знайомств, які можуть стати доленосними.

Козеріг

У Козерогів настає ідеальний час для пошуків кохання. Якщо ви шукаєте не тих, з ким можна розважитися, а націлені на супутника на все життя - вам точно пощастить. Також на цьому тижні краще проводити більше часу з близькими і збирати гостей у себе вдома. Багатьом друзям або родичам може знадобитися ваша допомога і підтримка.

Водолій

Водолії будуть сяяти в останній тиждень січня, щоб підвищити шанси на зустріч долі. Спілкуйтеся більше і будете помічені, адже для самотніх Водоліїв починається дуже вдалий час в коханні. Тих, хто у стосунках, теж буде супроводжувати великий успіх. Потрібно проводити більше часу з коханою людиною.

Раніше українська таролог розповіла всім знакам Зодіаку, яких змін чекати від долі з 25 по 31 січня.

Також астролог Марина Скаді попередила про найнебезпечніші і сприятливі дні лютого 2021.

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