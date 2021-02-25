Эти знаки Зодиака внезапно обогатятся в конце февраля: Глоба назвал четверых избранных

Овен

Тем Овнам, которе много времени тратят на построение успешной карьеры, наконец-то улыбнется Фортуна. За кропотливую работу вы получите щедрое вознаграждение. Астролог считает, что Овен сможет добиться еще большего успеха, если не остановится в достижении целей.

Лев

Для успеха вам нужно предпринимать активные действия на работе. Шанс увеличить доход и забраться выше в должности сохранится до самого конца месяца. Не забывайте использовать свое врожденное обаяние в нужные моменты, советует Павел Глоба.

Козерог

Астролог считает, что Козерогу понадобится проявить настойчивость и трудолюбие, чтобы занять лучшее место. За ваши труды вы получите щедрое вознаграждение, а скоро в руки вам по хорошей цене попадет вещь, о которой вы долгое время мечтали.

Водолей

В феврале Водолей получит деньги от источника, который недавно даже не рассматривал серьезно. Тем не менее, деньги придутся очень кстати. Они помогут вам решить текущие проблемы. Глоба советует серьезно подумать над превращением хобби в постоянную работу.