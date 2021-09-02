На эти знаки Зодиака свалятся неудачи в сентябре: берегите здоровье, деньги и нервы!

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет про три знака Зодиака, которых ждут жизненные неудачи в начале осени. Астролог предупредила представителей созвездий о рисках в карьере, финансах, здоровье.

Овен

Астролог предупреждает, что для Овнов в этом месяце карьера может закончиться, кого-то поймают на обмане или обвинят в воровстве. Арина советует быть аккуратнее, проявлять выдержку, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме или публичных скандалов. Также в этом месяцы велик риск заболеваний, острых респираторных, инфекционных и даже венерических.

Лев

Льву эксперт советует отложить все крупные покупки, инвестиции и начинания на другой, более благоприятный период, так как до начала третьей декады месяце велика вероятность бездумно растратить все средства или попасться на уловки мошенников. Первая половина месяца не только не принесет серьезных доходов, но даже, наоборот, может повлечь убытки, если не проявить осторожность в сделках и бизнесе.

Водолей

В сентябре Водолеи могут столкнуться с негативной информацией, либо с чьей-либо смертью. Вы можете попасть в очень рисковые и опасные ситуации, если не включите голову и рациональный подход. У Водолеев может возникнуть чувство, что их жизнь окружил плотный туман и вам нелегко находиться в происходящем. Месяц очень травмоопасный, стоит поберечь себя по здоровью, возможны обострения болезней и внеплановые операции.