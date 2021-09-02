На ці знаки Зодіаку зваляться невдачі у вересні: бережіть здоров'я, гроші і нерви!

Гороскоп на вересень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яких чекають життєві невдачі на початку осені. Астролог попередила представників сузір'їв про ризики в кар'єрі, фінансах, здоров'ї.

Овен

Астролог попереджає, що для Овнів в цьому місяці кар'єра може закінчитися, когось зловлять на обмані або звинуватять у крадіжці. Аріна радить бути акуратніше, проявляти витримку, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі або публічних скандалів. Також в цьому місяці великий ризик захворювань, гострих респіраторних, інфекційних і навіть венеричних.

Лев

Леву експерт радить відкласти всі великі покупки, інвестиції і починання на інший, більш сприятливий період, так як до початку третьої декади місяці велика ймовірність бездумно розтратити всі кошти або попастися на виверти шахраїв. Перша половина місяця не тільки не принесе серйозних доходів, але навіть, навпаки, може спричинити збитки, якщо не проявити обережність в угодах і бізнесі.

Водолій

У вересні Водолії можуть зіткнутися з негативною інформацією, або з чиєюсь смертю. Ви можете потрапити в дуже ризикові і небезпечні ситуації, якщо не включите голову і раціональний підхід. У Водоліїв може виникнути відчуття, що їх життя оточив щільний туман і вам нелегко перебувати в тому, що відбувається. Місяць дуже травмонебезпечний, варто поберегти себе по здоров'ю, можливі загострення хвороб і позапланові операції.