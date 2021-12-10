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На эти знаки Зодиака свалятся неожиданные перемены в декабре 2021: проверьте список избранных!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2021 расскажет, каким знакам Зодиака посчастливиться столкнуться с важными жизненными переменами до конца нынешнего года. Эти изменения могут касаться личной жизни, финансового состояния, карьерных успехов и других сфер.

Астрологи говорят, что среди таких избранных всего три знака, пишет Today.ua.

Дева

Астрологи считают, что конец декабря полностью выбьет почву из-под ног Девы, которым придется все замыслы и цели перестраивать в процессе.

Вот вам совет: доверьтесь высшим силам, судьбе и своей интуиции, ведь в вашей жизни давно пора устроить революцию, чтобы выстроить потом новые порядки. Именно они послужат фундаментом для счастья, достатка и любви.

Скорпион

Декабрь 2021 захлестнет Скорпиона волной романтических чувств. Не исключено, что случайное новое знакомство может перерасти в искреннюю и прекрасную любовь.

Вот вам совет: слушайте голос сердца, он подскажет вам правильные пути в жизни, тогда все перемены будут только к лучшему.

Стрелец

Астрологи прогнозируют, что жизнь рожденных под этим знаком Зодиака буквально перевернется с ног на голову до конца 2021 года.

Вот вам совет: откажитесь от рутинных действий и привычек, распахните двери для ветра перемен. Ваши мечты начнут исполняться, улучшится финансовое положение, а рядом появится ваша вторая половинка.

Ранее астрологи также рассказали, каким знакам Зодиака Черный Тигр в 2022 году принесет богатство и удачу.

Также астролог рассказала всем знакам Зодиака, как встретить Новый год, чтобы привлечь успех на целых 365 дней.

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