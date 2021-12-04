Астролог рассказала всем знакам Зодиака, как встретить Новый год, чтобы привлечь успех на целых 365 дней

Астролог в гороскопе на декабрь рассказала, как встретить Новый 2022 год, чтобы, во-первых, хорошо отпраздновать, а во-вторых, привлечь к себе удачу и успех на следующие 365 дней.

Овен

Астролог советует отметить Новый год с какими-нибудь людьми из "дальнего круга" - иностранцами или дальними братьями-сестрами, в поездке, заграницей или даже онлайн. Это поможет вам эмоционально перезагрузиться, чтобы в дальнейшем избежать серьезных проблем со здоровьем.

Телец

Вам эксперт рекомендует поберечь себя на праздники, чтоб не оказаться на больничной койке. Новый год лучше провести дома, уютно в интимной обстановке без всяких рисков и приключений, иначе придется расплачиваться либо деньгами, либо здоровьем.

Близнецы

Праздники вам лучше отметить с партнером по браку или бизнесу, клиентом или лучшим другом (подругой). Накануне Нового года вы можете почувствовать легкое недомогание, но непосредственно к праздникам организм стабилизируется, позволяя провести время с максимальной пользой.

Лев

Новый год хорошо провести с детьми либо на вечеринке, организованных светских мероприятиях и ресторанах. Позитивный настрой поможет обойти вероятные болезни и депрессивное состояние стороной.

Дева

Новогодние праздники лучше провести в кругу семьи, накануне постаравшись избавиться от негатива и выбросить из головы мрачные мысли, злость, гнев и досаду, а также отказаться от вредных привычек.

Весы

Новогодние праздники хорошо провести в поездке, среди друзей или братьев-сестер. Также можно пользуясь моментом отдохнуть где-нибудь за городом, бане или СПА. Включите "здоровый пофигизм" и настройтесь на все самое лучшее.

Скорпион

Новогодние праздники для Скорпионов - это время вкусной еды и непредвиденных растрат. Следите за кошельком, чтобы не накупить много ненужных подарков себе и родным. Займитесь закупками продуктов, украсьте дом, чтоб сделать его уютным. Еда приготовленная вами будет особенной, а если вы не умеете готовить, то забронируйте хороший ресторан на праздники.

Стрелец

Стрельцам астролог советует потратить часть сбережений на поощрительные подарки под елку вашим детям. А вам самим следует подготовиться к праздникам, посетив занятия по йоге или бассейн, чтобы снять нервное напряжение.

Козерог

Новогодние праздники лучше отмечать в одиночестве или вдали от всех. Как ни странно, именно уединение поможет вам изгнать хандру, которая может стать причиной проблем со здоровьем.

Водолей

Праздники вам следует отметить со своими покровителями, единомышленниками или с друзьями. Накануне следует придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться, не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе.

Рыбы

Праздники можно отметить на официальных мероприятиях, где вы будете приглашены либо с родственниками вашего партнера. А во избежание истощения организма и для поддержания его тонуса желательно побаловать его витаминными комплексами накануне.