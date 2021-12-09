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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым Черный Тигр принесет богатство в 2022-м году

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Четверг 09 декабря 2021 06:00
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым Черный Тигр принесет богатство в 2022-м году Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год расскажет всем знакам Зодиака, что их ждет в финансовой сфере в следующем году, покровителем которого станет Черный Водяной Тигр. Кое-кому для достижения успеха придется потрудиться, а некоторых удача захватит внезапно и внепланово.

Об этом пишет SlovoFraza.

Лев

Астрологи говорят, что Львам для достижения денежного успеха нужно будет слушать свою интуицию, но и не забывать про логику. Важно также не впадать в крайности, тогда вы сможете принять правильные решения.

Также вам рекомендуется перестать быть спасательным кругом для других людей и не тратить время попусту, ведь именно время станет в этом периоде самым ценным ресурсом.

Дева

Деву ждет очень продуктивный год, особенно для творческой работы, креатива. Вам нужно будет мыслить нестандартно, тогда ваш потенциал будет раскрыт по максимуму.

В 2022 году для Дев важно осторожно расходовать свою энергию, чтобы погоня за деньгами и успехом не привела к эмоциональному и энергетическому истощению.

Весы

В следующем году залогом вашего успеха станет спокойствие и таланты переговорщика. Астрологи говорят, что вам удастся договориться с кем угодно, тогда любая работа, которая будет завязана на переговорах и поисках компромиссов, пройдет на ура.

Больше всего будет везти тем Весам, которые заняты в сфере продаж. Единственное, с чем Весам придется быть осторожнее, так это с покупками.

Козерог

Козероги в финансовой и рабочей сферах смогут достигнуть успеха спокойствием, выжиданием и размеренными действиями. В 2022 году такой подход будет максимально выгодным и правильным.

Астрологи говорят, что Козерогов можно назвать самыми удачливыми людьми в сфере финансов в эти двенадцать месяцев.

Рыбы

Большую часть года Рыбам будет очень везти в новых начинаниях. 2022 год можно назвать временем большой финансовой перестройки для представителей этого знака. Вас ждет много интересных событий - новая работа, собственный бизнес.

Самое главное для вас - не торопиться, ведь Тигр не любит спешки и не приемлет неоправданных рисков.

Ранее мы писали про главных неудачников конца 2021-го года, которых может настигнуть "черное" Рождество.

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