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Эти знаки Зодиака столкнутся с черной полосой осенью 2021

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Среда 25 августа 2021 06:00
Эти знаки Зодиака столкнутся с черной полосой осенью 2021 Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на осень 2021 расскажет, каким знакам Зодиака не повезет оказаться на "черной полосе", и что с этим делать. Астрологи говорят, что неудачливых представителей созвездий трое, и им нужно быть очень осторожными - как с финансами, так и на любовном фронте.

Об этом пишет Униан.

Овен

Осенью 2021 у вас не получится отдохнуть, ведь придется решать ряд накопившихся проблем. На работе от вас будут требовать максимальной отдачи, а в личной жизни все будет не так гладко, как вам хотелось бы. Вам придется разрываться и прикладывать немало усилий для того, чтобы сохранить то, что у вас уже есть.

Телец

Астрологи советуют Тельцам быть более вдумчивыми и не совершать опрометчивые поступки. Только тогда вы сможете найти выход из сложной ситуации. Постарайтесь контролировать свои негативные эмоции, чтобы не разозлить судьбу еще больше.

Лев

Астрологи говорят, что вы прямо-таки погрязли в каком-то деле, которое абсолютно никак не влияет на вашу жизнь. Вам рекомендуется пересмотреть то, чем вы занимаетесь. Иначе о финансовой стабильности, удовольствии и других "плюшках" вы можете забыть.

Ранее астролог рассказала, какие перемены принесет в жизнь каждого из нас время Ретроградного Урана.

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