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Ці знаки Зодіаку зіткнуться з чорною смугою восени 2021

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Середа 25 серпня 2021 06:00
Ці знаки Зодіаку зіткнуться з чорною смугою восени 2021 Фото: Гороскоп 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на осінь 2021 розповість, яким знакам Зодіаку не пощастить опинитися на "чорній смузі", і що з цим робити. Астрологи кажуть, що невдачливих представників сузір'їв троє, і їм потрібно бути дуже обережними - як з фінансами, так і на любовному фронті.

Про це пише УНІАН.

Овен

Восени 2021 у вас не вийде відпочити, адже доведеться вирішувати ряд проблем, що накопичилися. На роботі від вас вимагатимуть максимальної віддачі, а в особистому житті все буде не так гладко, як вам хотілося б. Вам доведеться розриватися і прикладати чимало зусиль для того, щоб зберегти те, що у вас вже є.

Телець

Астрологи радять Тельцям бути більш вдумливими і не здійснювати необачні вчинки. Тільки тоді ви зможете знайти вихід зі складної ситуації. Постарайтеся контролювати свої негативні емоції, щоб не розлютити долю ще більше.

Лев

Астрологи кажуть, що ви прямо-таки загрузли в якійсь справі, яка абсолютно ніяк не впливає на ваше життя. Вам рекомендується переглянути те, чим ви займаєтеся. Інакше про фінансову стабільність, задоволення та інших "плюшках" ви можете забути.

Раніше астролог розповіла, які зміни принесе в життя кожного з нас час Ретроградного Урану.

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