Ці знаки Зодіаку зіткнуться з чорною смугою восени 2021

Гороскоп на осінь 2021 розповість, яким знакам Зодіаку не пощастить опинитися на "чорній смузі", і що з цим робити. Астрологи кажуть, що невдачливих представників сузір'їв троє, і їм потрібно бути дуже обережними - як з фінансами, так і на любовному фронті.

Овен

Восени 2021 у вас не вийде відпочити, адже доведеться вирішувати ряд проблем, що накопичилися. На роботі від вас вимагатимуть максимальної віддачі, а в особистому житті все буде не так гладко, як вам хотілося б. Вам доведеться розриватися і прикладати чимало зусиль для того, щоб зберегти те, що у вас вже є.

Телець

Астрологи радять Тельцям бути більш вдумливими і не здійснювати необачні вчинки. Тільки тоді ви зможете знайти вихід зі складної ситуації. Постарайтеся контролювати свої негативні емоції, щоб не розлютити долю ще більше.

Лев

Астрологи кажуть, що ви прямо-таки загрузли в якійсь справі, яка абсолютно ніяк не впливає на ваше життя. Вам рекомендується переглянути те, чим ви займаєтеся. Інакше про фінансову стабільність, задоволення та інших "плюшках" ви можете забути.