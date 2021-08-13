Эти знаки Зодиака постигнут неудачи в пятницу 13-го: лучше не выходите из дому!

Гороскоп на пятницу 13 августа подскажет, каким знакам Зодиака следует быть осторожнее в этот день, чтобы с ними не произошло что-либо плохое. Астрологи советуют им не браться за важные задачи, а еще лучше - отсидеться дома.
Об этом пишет 1001goroskop.
Телец будет целый день раздражаться по мелочам. Крупные проблемы тоже могут возникнуть, но их вы примете стоически. Астрологи говорят, что сегодня Телец способен дать волю чувствам, пойти в разнос, но результатом станут только подпорченные нервы - себе и окружающим.
Деве вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами. Возможно, она незаметно превысила свой бюджет, сделала не ту покупку или же существует неясность с ее счетом в банке. Чего не надо делать точно, так это пытаться завтра исправить ситуацию - сделаете только хуже.
Скорпиону сегодня не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов. Вы просто не сможете ориентироваться в быстро меняющейся обстановке.
Ранее астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть до конца лета.
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