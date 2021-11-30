На эти знаки Зодиака обрушится везение в последний день осени: проверьте список счасиливчиков!

Близнецы

Астрологи уверяют, что в последний день осени дела у Близнецов будут удаваться достаточно легко, а судьба подарит шанс упрочить свой статус в обществе.

Чтобы не спугнуть удачу, избегайте в этот день экстравагантности - как во внешнем виде, так и в поведении. Будьте сдержаннее и вам точно повезет сегодня!

Рак

Эксперты говорят, что Рака может ждать особенное знакомство. От этой встречи можно ожидать многого.

Друг, обретенный завтра, может стать самым близким и любимым для Рака на долгие-долгие годы.

Лев

Астрологи считают, что для Льва наступит благоприятный момент, ведь именно в этот день Льву выпадет шанс наилучшим образом решить любые свои вопросы и проблемы.

В последний день осени интеллект Льва будет не только обострен, но и гармонично дополнен таким полезным качеством, как критичность мышления.