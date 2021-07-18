На эти знаки Зодиака обрушатся неудачи в августе 2021: вам срочно нужен отпуск!

Гороскоп на август 2021 предупреждает три знака Зодиака про беды и неудачи, которые обрушатся на их головы. Астрологи советуют собраться с силами, чтобы переждать черную полосу в вашей жизни и не отчаиваться, ведь за полосой неудач всегда наступает светлое время!

Телец

Тельцы столкнутся с напряженностью с самого начала месяца. Астрологи говорят, что вас могут ждать "подставы" от недобросовестных людей. Заручитесь поддержкой друзей и близких - в одиночку вам точно не справиться! Кроме того финансы могут запеть романсы в последний месяц лета, поэтому покутить как следует не выйдет. Со стороны здоровья может подвести опорно-двигательный аппарат - уделите ему внимание.

Близнецы

Август станет для Близнецов непростым периодом. Все будет валиться из рук, у вас не будет ни сил, ни настроения, чтобы бороться с внешними обстоятельствами. Астрологи не рекомендуют начинать новые дела и строить на август важные планы, да и денежные проблемы подоспеют. Следите за давлением, которое может подводить вас.

Дева

Дев тоже будут преследовать неудача за неудачей. Астрологи настоятельно советуют вам отойти на время от дел и отправиться в краткосрочный отпуск. Если вы просидите август на работе, лучше лишний раз не рискуйте, иначе можете наломать дров. Возможны разногласия со второй половинкой, которая неожиданно станет проявлять ревность. Со здоровьем будет порядок, но налегайте на витамины.

Водолей

Представители этого знака могут подумать, что не заметили, как им перебежала дорогу черная кошка. С самого начала месяца неприятности будут сыпаться на вашу голову как из рога изобилия. По возможности стоит взять отпуск и предаться ничего не делая в том месте, где "все включено". Что касается здоровья, то в августе звезды советуют вам быть осторожнее на воде и не заплывать далеко от берега.