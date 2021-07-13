Глоба назвал знаки Зодиака, в жизнь которых уже скоро ворвутся важные перемены

Гороскоп 2021 прогнозирует трем знакам Зодиака важные перемены, которые произойдут в их жизни уже на этой неделе. Известный астролог Павел Глоба призывает людей, рожденных под этими созвездиями, начинать действовать, чтобы добиться высот, исправить прошлые ошибки и научиться чему-то новому.

Телец

Для Тельца настает очень яркое время, когда вы сможете исправить ошибки прошлого и впустить в жизнь перемены. Павел Глоба советует держать в секрете подробности личной жизни, дабы не нажить недоброжелателей и завистников. На работе - отличное время для поездок и командировок.

Рак

Раки на этой неделе будут на гребне волны, но только если будут проявлять инициативу и обретут мотивацию. Это очень важно для работы, бизнеса, любви и других аспектов. Павел Глоба считает, что в личной жизни Раков может начаться необычный период: вам может казаться, будто нечто подобное с вами уже было, и вас преследует чувство дежавю.

Весы

Весы смогут изменить свою жизнь на этой неделе. И хотя на работе возможны некоторые проблемы и новые задачи от руководства, это станет для вас шансом научиться новому и набраться опыта. Кроме того у вас могут завязаться любовные отношения на этой неделе, которые могут стать перспективными. Главное - не торопите события.