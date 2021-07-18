На ці знаки Зодіаку обрушаться невдачі в серпні 2021: вам терміново потрібна відпустка!

Гороскоп на серпень 2021 попереджає три знаки Зодіаку про біди і невдачі, які обрушаться на їхні голови. Астрологи радять зібратися з силами, щоб перечекати чорну смугу у вашому житті і не впадати у відчай, адже за смугою невдач завжди настає світлий час!

Телець

Тельці зіткнуться з напруженістю з самого початку місяця. Астрологи кажуть, що вас можуть чекати "підстави" від недобросовісних людей. Заручіться підтримкою друзів і близьких - поодинці вам точно не впоратися! Крім того, фінанси можуть заспівати романси в останній місяць літа, тому покутити як слід не вийде. З боку здоров'я може підвести опорно-руховий апарат - приділіть йому увагу.

Близнюки

Серпень стане для Близнюків непростим періодом. Все буде валитися з рук, у вас не буде ні сил, ні настрою, щоб боротися із зовнішніми обставинами. Астрологи не рекомендують починати нові справи і будувати на серпень важливі плани, та й грошові проблеми наспіють. Стежте за тиском, який може підводити вас.

Діва

Дів теж будуть переслідувати невдача за невдачею. Астрологи настійно радять вам відійти на час від справ і відправитися в короткострокову відпустку. Якщо ви просидите серпень на роботі, краще зайвий раз не ризикуйте, інакше можете наламати дров. Можливі розбіжності з другою половинкою, яка несподівано стане проявляти ревнощі. Зі здоров'ям буде порядок, але налягайте на вітаміни.

Водолій

Представники цього знака можуть подумати, що не помітили, як їм перебігла дорогу чорна кішка. З самого початку місяця неприємності будуть сипатися на вашу голову як з рогу достатку. По можливості варто взяти відпустку і віддатися нічого не робленню в тому місці, де "все включено". Що стосується здоров'я, то в серпні зірки радять вам бути обережніше на воді і не запливати далеко від берега.