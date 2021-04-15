Эти знаки Зодиака накроет удачей в эпицентре весны: Глоюа назвал избранных!

Гороскоп на апрель 2021 сулит некоторым знакам Зодиака невероятное везение и удачу до конца этой недели. Павел Глоба назвал троих избранных, для которых наступает время пожинать плоды. Кто эти счастливчики - читайте ниже в нашем материале.

Рак

У Раков будут очень хорошо идти дела до конца этой недели. Глоба говорит, что удача сейчас полностью на вашей стороне. В личной сфере нужно больше времени уделять своей второй половине. А вот одиноким Ракам поиск любви лучше пока отложить и заняться более важными делами - к примеру, карьерой или учебой.

Лев

Львов ждет большая удача на работе, в бизнесе и в любой сфере, касающейся материальных дел и благ. В любви у вас будет все хорошо лишь в том случае, если вы перестанете быть эгоистом и прислушаетесь к любимому человеку, начнете помогать своей второй половине по дому, будете ходить на свидания.

Скорпион

В работе у этого созвездия все будет складываться достаточно просто и легко. Даже сложные задачи окажутся в реализации довольно простыми, в бизнесе все будет стабильно. Небесные светила рекомендуют Скорпионам не держаться за любовь, если она себя изжила, а отпустить ее. А если ваши чувства все еще живы, обязательно покажите их любимому человеку.