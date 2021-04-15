Ці знаки Зодіаку накриє удачею в епіцентрі весни: Глоюа назвав обраних!

Гороскоп на квітень 2021 обіцяє деяким знакам Зодіаку неймовірне везіння і удачу до кінця цього тижня. Павло Глоба назвав трьох обраних, для яких настає час пожинати плоди. Хто ці щасливчики - читайте нижче в нашому матеріалі.

Рак

У Раків будуть дуже добре йти справи до кінця цього тижня. Глоба каже, що удача зараз повністю на вашому боці. В особистій сфері потрібно більше часу приділяти своїй другій половині. А ось самотнім Ракам пошук любові краще поки що відкласти й зайнятися більш важливими справами, наприклад, кар'єрою або навчанням.

Лев

Левів чекає великий успіх на роботі, в бізнесі і в будь-якій сфері, що стосується матеріальних справ і благ. В коханні у вас буде все добре лише в тому випадку, якщо ви перестанете бути егоїстом і прислухаєтеся до коханої людини, почнете допомагати своїй другій половині вдома, будете ходити на побачення.

Скорпіон

В роботі у цього сузір'я все буде складатися досить просто і легко. Навіть складні завдання опиняться в реалізації досить простими, у бізнесі все буде стабільно. Небесні світила рекомендують Скорпіонам не триматися за кохання, якщо вона себе вичерпала, а відпустити її. А якщо ваші почуття все ще живі, обов'язково покажіть їх коханій людині.