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Глоба назвал знаки Зодиака, которых совсем скоро ждут важные перемены

Новина українською → Среда 14 апреля 2021 06:00
Глоба назвал знаки Зодиака, которых совсем скоро ждут важные перемены Фото: Гороскоп на апрель 2021 (facebook.com/NYPost)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 от Павла Глобы расскажет про знаки Зодиака, которые ждут важные перемены до конца текущей недели. Кому особенно улыбнется удача в середине апреля - читайте далее в нашем материале.

Об этом пишет megagoroskop.

Овен

Эта неделя будет максимально благоприятной для Овна. Душевное равновесие наступит как в карьере, так и в личной жизни. А вот одиноким Овнам в конце недели особенно повезет в любви. Астрологи говорят, что ни к чему не обязывающее легкое общение в социальных сетях может привести к свиданию. Семейным Овнам следует чаще прислушиваться к своей второй половинке.

Телец

Именно у Тельца эта неделя будет наиболее насыщена событиями. Павел Глоба говорит, что вас ждет удача на работе и в личной жизни. Тот, в кого Телец уже давно и тайно влюблен, наконец, обратит на него свое внимание, а семейные представители знака ждет романтика на выходных. На работе именно Тельца выделит начальник среди других подчиненных и похвалит его за заслуги.

Козерог

Козерогам середина недели откроет новые возможности в любви. Одиночкам повезет встретиться с человеком, который завладеет их вниманием и чувствами. Удача не будет покидать Козерогов в работе на этой неделе, если они на славу потрудятся. И уже к четвергу их заслуги оценит начальство. Начните день с бодрящей чашечки кофе, и все пойдет на лад!

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которым сильно повезет в мае 2021 с деньгами.

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