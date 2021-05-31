Эти знаки Зодиака начнут белую полосу в июне: астрологи назвали судьбоносные даты

Овен

У Овна белая полоса начнется после 11 июня, когда сменится положение агрессивного Марса. К вам придут силы, вдохновение, а апатия и уныние останутся в прошлом.

Телец

Сочетание Венера-Юпитер 3-4 июня даст Тельцу то, что ему необходимо. Деньги, вещи, любовь, новые связи или популярность - все, что так давно хотелось вам изменить.

Близнецы

Благодаря Ретроградному Меркурию Близнецы смогут вернуться к прошлому и исправить старые ошибки. Это могут быть отношения с нужным человеком, которые были когда-то потеряны. Счастливый период для вас будет почти весь месяц - с 1 по 24 июня.

Рак

2 числа благодаря Венере ваша жизнь станет гармоничнее и позитивнее. А вот 11 июня покинувший созвездие Марс заберет с собой угрозу получения травм и конфликтов. 21 июня Ракам принесет везение Солнце, которое усилит Юпитер 23 числа.

Лев

Положительные изменения у представителей этого знака произойдут 11 июня с переходом Марса в их знак. Влияние красной планеты придаст им бодрости и энергии.

Весы

Черная полоса у Весов, как и у Тельцов, обещает закончиться с 3 июня. Начнется улучшение во всех аспектах жизни - как в материальном, так и в эмоциональном. Появится вероятность решения важного семейного или жилищного вопроса.