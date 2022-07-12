Знаки Зодиака, которым совсем скоро светит денежное везение: кому "подфартит"

Гороскоп с 11 по 17 июля 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым повезет с деньгами прямо на этой неделе. Новые источники прибыли, повышение зарплаты, подарки - такие сюрпризы вероятны в жизни каждого из них.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

На работе у вас все будет по высшему разряду, может даже премия нарисуется. При этом Овнам необходимо быть предельно внимательными. Вы можете быть обмануты, или сами будете неправильно воспринимать информацию. Проверяйте все перед принятием решения.

Стрелец

Стрельцам удастся открыть новый источник доходов благодаря своим связям с влиятельными людьми или перспективным идеям. Не забудьте выделить в своем графике время для семьи и дома.

Водолей

Водолеи благодаря своим креативным проектам получат неплохой доход. Ваши проекты будут под протекцией вышестоящего начальства или влиятельных людей. Старайтесь не ставить себя выше других, поскольку вам еще с ними придется не один раз сотрудничать.