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Знаки Зодіаку, яким зовсім скоро світить грошове везіння: кому "підфартить"

Фото: Кому зі знаків Зодіаку пощастить з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 11 по 17 липня 2022 розповість про знаки Зодіаку, яким пощастить з грошима просто на цьому тижні. Нові джерела прибутку, підвищення зарплатні, подарунки - такі сюрпризи ймовірні в житті кожного з них.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артурівна. Експерт радить читати гороскоп по своєму Асцеденту (висхідному знаку) і по знаку Зодіаку.

Овен

На роботі у вас все буде по вищому розряду, може навіть премія намалюється. При цьому Овнам необхідно бути гранично уважними. Ви можете бути обмануті, або самі будете неправильно сприймати інформацію. Перевіряйте все, перед прийняттям рішення.

Стрілець

Стрільцям вдасться відкрити нове джерело доходів завдяки своїм зв'язкам з впливовими людьми або перспективним ідеям. Не забудьте виділити у своєму графіку час для сім'ї та дому.

Водолій

Водолії завдяки своїм креативним проєктам отримають непоганий дохід. Ваші проєкти будуть під протекцією вищого начальства або впливових людей. Намагайтеся не ставити себе вище інших, оскільки вам ще з ними доведеться не один раз співпрацювати.

Раніше астролог також розповіла, що чекає кожного з нас на цьому тижні в детальному гороскопі на кожен день.

Також ми писали, яким трьом знакам Зодіаку пощастить просто зараз.

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