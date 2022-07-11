Трем знакам Зодиака безумно повезет прямо сейчас: готовьтесь к подаркам судьбы
Гороскоп с 11 по 17 июля 2022 года расскажет о знаках Зодиака, на которые свалится неожиданное везение на этой неделе
Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Телец
Тельцам на этой неделе "зеленый" свет во всем. Если не продвижение по карьерной лестнице, так похвала и протекция от начальства точно гарантирована. Приготовьтесь, на этой неделе будет море контактов, встреч и переговоров.
Стрелец
Стрельцам удастся открыть новый источник доходов благодаря своим связям с влиятельными людьми или перспективным идеям. Не забудьте выделить в своем графике время для семьи и дома.
Водолей
Водолеи благодаря своим креативным проектам получат неплохой доход. Ваши проекты будут под протекцией вышестоящего начальства или влиятельных людей. Старайтесь не ставить себя выше других, поскольку вам еще с ними придется не один раз сотрудничать.
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