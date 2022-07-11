Трем знакам Зодиака безумно повезет прямо сейчас: готовьтесь к подаркам судьбы

Гороскоп с 11 по 17 июля 2022 года расскажет о знаках Зодиака, на которые свалится неожиданное везение на этой неделе

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна . Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

Тельцам на этой неделе "зеленый" свет во всем. Если не продвижение по карьерной лестнице, так похвала и протекция от начальства точно гарантирована. Приготовьтесь, на этой неделе будет море контактов, встреч и переговоров.

Стрелец

Стрельцам удастся открыть новый источник доходов благодаря своим связям с влиятельными людьми или перспективным идеям. Не забудьте выделить в своем графике время для семьи и дома.

Водолей

Водолеи благодаря своим креативным проектам получат неплохой доход. Ваши проекты будут под протекцией вышестоящего начальства или влиятельных людей. Старайтесь не ставить себя выше других, поскольку вам еще с ними придется не один раз сотрудничать.