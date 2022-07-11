ru ua
Пн, 11 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Трем знакам Зодиака безумно повезет прямо сейчас: готовьтесь к подаркам судьбы

Новина українською →
Понедельник 11 июля 2022 07:00
Трем знакам Зодиака безумно повезет прямо сейчас: готовьтесь к подаркам судьбы Фото: Гороскоп на июль 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 11 по 17 июля 2022 года расскажет о знаках Зодиака, на которые свалится неожиданное везение на этой неделе

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

Тельцам на этой неделе "зеленый" свет во всем. Если не продвижение по карьерной лестнице, так похвала и протекция от начальства точно гарантирована. Приготовьтесь, на этой неделе будет море контактов, встреч и переговоров.

Стрелец

Стрельцам удастся открыть новый источник доходов благодаря своим связям с влиятельными людьми или перспективным идеям. Не забудьте выделить в своем графике время для семьи и дома.

Водолей

Водолеи благодаря своим креативным проектам получат неплохой доход. Ваши проекты будут под протекцией вышестоящего начальства или влиятельных людей. Старайтесь не ставить себя выше других, поскольку вам еще с ними придется не один раз сотрудничать.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака считается лучшей любовницей.

Также мы писали о паре знаков Зодиака, которые не подходят друг другу ни в любви, ни в работе, ни в дружбе.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
STYLER
В Украине похолодает и пройдут грозовые дожди: новый прогноз на сегодня
В Украине похолодает и пройдут грозовые дожди: новый прогноз на сегодня