Знаки Зодиака, которым нужно беречь здоровье в декабре 2021, чтобы не встретить Новый год в больнице

Гороскоп на декабрь 2021 расскажет про знаки Зодиака, которые в это время могут столкнуться с проблемами и трудностями в плане здоровья. Вам следует поберечься, чтобы не встретить праздники в больнице с безалкогольным шампанским и диетическим оливье.

Телец

Астролог говорит, что для вас этот может быть опасен, так как вероятны трудности со здоровьем, разного рода острые состояния. Лучше поберечь себя на праздники, чтоб не оказаться на больничной койке.

Лев

Астролог советует внимательнее отнестись к здоровью в декабре. Неожиданная болезнь может настигнуть в самый неподходящий момент. Не игнорируйте непонятные симптомы и сразу обращайтесь к врачу. Кроме того, позитивный настрой поможет обойти болезни стороной.

Водолей

В плане здоровья вам нужно быть внимательными и осторожными. Лучше всего придерживаться правильного распорядка дня, высыпаться не допускать излишних перегрузок, а также гулять на свежем воздухе.

Рыбы

Здоровье потребует внимательного отношения. Не стоит "прессовать" организм чрезмерными нагрузками - как физическими, так и интеллектуальными. Астролог рекомендует соблюдать диету, отрегулировать режимы сна и отдыха. Во избежание истощения организма желательно побаловать его витаминными комплексами.