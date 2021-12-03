Знаки Зодіаку, яким потрібно берегти здоров'я в грудні 2021, щоб не зустріти Новий рік в лікарні

Гороскоп на грудень 2021 розповість про знаки Зодіаку, які в цей час можуть зіткнутися з проблемами і труднощами в плані здоров'я. Вам слід поберегтися, щоб не зустріти свята в лікарні з безалкогольним шампанським і дієтичним олів'є.

Телець

Астролог каже, що для вас цей може бути небезпечний, так як ймовірні труднощі зі здоров'ям, різного роду гострі стани. Краще поберегти себе на свята, щоб не опинитися на лікарняному ліжку.

Лев

Астролог радить уважніше поставитися до здоров'я в грудні. Несподівана хвороба може наздогнати в найбільш невідповідний момент. Не ігноруйте незрозумілі симптоми і відразу звертайтеся до лікаря. Крім того, позитивний настрій допоможе обійти хвороби стороною.

Водолій

У плані здоров'я вам потрібно бути уважними і обережними. Найкраще дотримуватися правильного розпорядку дня, висипатися не допускати зайвих перевантажень, а також гуляти на свіжому повітрі.

Риби

Здоров'я зажадає уважного ставлення. Не варто "пресувати" організм надмірними навантаженнями - як фізичними, так і інтелектуальними. Астролог рекомендує дотримуватися дієти, відрегулювати режими сну і відпочинку. Щоб уникнути виснаження організму бажано побалувати його вітамінними комплексами.