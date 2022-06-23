Знаки Зодиака, которые в июле могут потерять все
Гороскоп на июль 2022 расскажет о двух знаках Зодиака, которым придется нелегко в середине лета, ведь они рискуют понести большие потери на разных фронтах - от любовного до финансового.
Кто эти невезунчики и как им справиться - читайте ниже в нашем материале Styler.
Овен
Как рассказали астрологи, Овнам в июле 2022 предстоит научиться бороться с меланхолическим настроением, чтобы преодолевать все препятствия. В противном случае вы можете понести убытки.
Эксперты говорят, что несмотря на демонстрируемый оптимизм, Овны по любому поводу могут впадать в депрессию. С одной стороны - это волевые люди, которые привыкли смело идти к своим целям. Но если у них что-то не получается, то это для них конец света.
Телец
В июле у Тельцов все будет валиться из рук. За что бы вы ни взялись, будет ломаться, крошиться и просто разваливаться на глазах. Вам нужно овладеть собой, понять, чего вы действительно хотите и идти к своей цели с благими намерениями.
Ваша большая проблема - невнимательность. Тельцы, как попугаи, могут бросаться на все и сразу. В таком ритме вы можете забыть что-то очень важное и даже потерять ценную вещь.
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