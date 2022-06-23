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Знаки Зодиака, которые в июле могут потерять все

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Четверг 23 июня 2022 07:00
Знаки Зодиака, которые в июле могут потерять все Фото: Гороскоп на июль 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2022 расскажет о двух знаках Зодиака, которым придется нелегко в середине лета, ведь они рискуют понести большие потери на разных фронтах - от любовного до финансового.

Кто эти невезунчики и как им справиться - читайте ниже в нашем материале Styler.

Овен

Как рассказали астрологи, Овнам в июле 2022 предстоит научиться бороться с меланхолическим настроением, чтобы преодолевать все препятствия. В противном случае вы можете понести убытки.

Эксперты говорят, что несмотря на демонстрируемый оптимизм, Овны по любому поводу могут впадать в депрессию. С одной стороны - это волевые люди, которые привыкли смело идти к своим целям. Но если у них что-то не получается, то это для них конец света.

Телец

В июле у Тельцов все будет валиться из рук. За что бы вы ни взялись, будет ломаться, крошиться и просто разваливаться на глазах. Вам нужно овладеть собой, понять, чего вы действительно хотите и идти к своей цели с благими намерениями.

Ваша большая проблема - невнимательность. Тельцы, как попугаи, могут бросаться на все и сразу. В таком ритме вы можете забыть что-то очень важное и даже потерять ценную вещь.

Ранее мы писали про худших в постели мужчин по знаку Зодиака.

Также астрологи назвали лучших любовниц по знаку Зодиака.

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