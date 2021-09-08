Эти знака Зодиака ждет время больших взлетов в сентябре 2021: Глоба назвал избранных!

Гороскоп на сентябрь 2021 от Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которым сильно повезет в первый месяц осени. Известный астролог уверен, что этих счастливчиков ожидают крутые жизненные перемены и стремительные взлеты.

Овен

Овны признаны главными счастливчиками сентября - их ждет время больших взлетов. А чтобы не было падений, запрограммируйте себя на удачу. Сейчас главное не надеяться на фортуну, а обдуманно и точно действовать. Астролог говорит, что малейшая ошибка может отбросить вас назад. С другой стороны, любой негативный опыт будет полезным для становления истинной мудрости.

Рак

Раков ждет крайне важный и даже судьбоносный месяц, но не все дастся вам просто. Речь идет о поисках своего истинного предназначения. Если Вам удастся понять, чего вы хотите, вас ждет огромный успех, как в карьерной, так и в амурной сфере. Павел Глоба считает, что Раков настигнут последствия недавних решений - по большей части они будут позитивными.

Скорпион

Скорпионам можно смело опираться на закон притяжения. Звезды на их стороне, поэтому представители знака могут мечтать, ставить перед собой новые цели. Все обязательно получится, если не просто верить, а знать, что успех рядом. В сентябре бездействие равноценно проигрышу, поэтому нужно раньше вставать и быстрее включаться в работу, какой бы она ни была.