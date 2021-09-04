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Венера в "напряжении" с Плутоном: астролог рассказала, что может изменить для нас уникальный период

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Суббота 04 сентября 2021 21:00
Венера в "напряжении" с Плутоном: астролог рассказала, что может изменить для нас уникальный период Фото: В сентябре 2021 нас ждет Венера в напряжении с Плутоном (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог предупредила об уникальном периоде, который будет длиться со 2 по 11 сентября. Речь идет о Венере, напряженной Плутоном, и это время довольно агрессивное и опасное.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

Что будет происходить в личных отношениях?

По мнению эксперта, в личных отношениях период характеризуется агрессивным сексуальным поведением, ревностью, подозрительностью, недоверием. Есть опасность домогательств, шантажа, использование в сексуальном и материальном подтексте.

Существует склонность быть грубым, драчливым и бессердечным со своими детьми и со своими близкими людьми. Могут расшатываться прошлые эмоциональные привязанности и отношения. То, что будет сказано или сделано, даже непреднамеренно, заденет прошлые чувства, глубокие страсти, гнев и досаду.

Также не стоит стремиться вызвать зависть, так как негатив и хейт будет колоссальным.

"Вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей", - добавила Арина Артуровна

Что нас ждет в бизнес-сфере?

Возможны большие риски и мутные схемы в финансовой сфере, ощутимые убытки и потери, кражи. Вероятно нарушение договоренностей, разрыв партнерских отношений под влиянием сложившихся обстоятельств либо определенных условностей, ограничений и шантажа.

Также могут быть разногласия в вопросах деления совместного капитала, вопросах алиментов, наследства, проблемы в налоговых, проблемы акционирования, долгов.

По поводу долгов, человек пойдет на многое, чтоб забрать или получить свое. Возможны столкновения с законом или криминальными элементами. Опасность вымогательства, штрафов, мошенничества, интриг.

Ранее астролог рассказала, что в сентябре 2021 ждет каждый из двенадцати знаков Зодиака.

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