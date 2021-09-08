Ці знака Зодіаку чекає час великих злетів у вересні 2021: Глоба назвав обраних!

Гороскоп на вересень 2021 від Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким сильно пощастить в перший місяць осені. Відомий астролог впевнений, що цих щасливчиків очікують круті життєві зміни і стрімкі злети.

Овен

Овни визнані головними щасливчиками вересня - їх чекає час великих злетів. А щоб не було падінь, запрограмуйте себе на удачу. Зараз головне не сподіватися на фортуну, а обдумано і точно діяти. Астролог каже, що найменша помилка може відкинути вас назад. З іншого боку, будь-який негативний досвід буде корисним для становлення істинної мудрості.

Рак

Раків чекає вкрай важливий і навіть доленосний місяць, але не все дасться вам просто. Йдеться про пошуки свого істинного призначення. Якщо вам вдасться зрозуміти, чого ви хочете, вас чекає величезний успіх, як в кар'єрній, так і в амурній сфері. Павло Глоба вважає, що Раків наздоженуть наслідки недавніх рішень - здебільшого вони будуть позитивними.

Скорпіон

Скорпіонам можна сміливо спиратися на закон тяжіння. Зірки на їхньому боці, тому представники знака можуть мріяти, ставити перед собою нові цілі. Все обов'язково вийде, якщо не просто вірити, а знати, що успіх поруч. У вересні бездіяльність рівноцінно програшу, тому потрібно раніше вставати і швидше включатися в роботу, якою б вона не була.