ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ці знака Зодіаку чекає час великих злетів у вересні 2021: Глоба назвав обраних!

Новость на русском →
Середа 08 вересня 2021 05:30
Ці знака Зодіаку чекає час великих злетів у вересні 2021: Глоба назвав обраних! Фото: Гороскоп на вересень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 від Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким сильно пощастить в перший місяць осені. Відомий астролог впевнений, що цих щасливчиків очікують круті життєві зміни і стрімкі злети.

Про це пише Slovofraza.

Овен

Овни визнані головними щасливчиками вересня - їх чекає час великих злетів. А щоб не було падінь, запрограмуйте себе на удачу. Зараз головне не сподіватися на фортуну, а обдумано і точно діяти. Астролог каже, що найменша помилка може відкинути вас назад. З іншого боку, будь-який негативний досвід буде корисним для становлення істинної мудрості.

Рак

Раків чекає вкрай важливий і навіть доленосний місяць, але не все дасться вам просто. Йдеться про пошуки свого істинного призначення. Якщо вам вдасться зрозуміти, чого ви хочете, вас чекає величезний успіх, як в кар'єрній, так і в амурній сфері. Павло Глоба вважає, що Раків наздоженуть наслідки недавніх рішень - здебільшого вони будуть позитивними.

Скорпіон

Скорпіонам можна сміливо спиратися на закон тяжіння. Зірки на їхньому боці, тому представники знака можуть мріяти, ставити перед собою нові цілі. Все обов'язково вийде, якщо не просто вірити, а знати, що успіх поруч. У вересні бездіяльність рівноцінно програшу, тому потрібно раніше вставати і швидше включатися в роботу, якою б вона не була.

Раніше ми писали, які зміни в життя знаків Зодіаку може принести вересневий молодик.

Також астролог розповіла про Венеру в "напрузі" з Плутоном - агресивний і непростий час на початку осені.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь
Синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо і почнеться дощова осінь