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Новолуние в сентябре 2021 принесет важные перемены в жизнь этих знаков Зодиака

Новина українською →
Вторник 07 сентября 2021 06:00
Новолуние в сентябре 2021 принесет важные перемены в жизнь этих знаков Зодиака Фото: Гороскоп на сентябрь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 расскажет про три знака Зодиака, в жизнь которых Новолуние в Деве, что произойдет 7-го числа, принесет важные перемены.

Об этом пишет ТСН.

Телец

Астрологи говорят, что вам придется выбирать между физическим и интеллектуальным трудом. Если вы выберете первый вариант, в нем вам удастся достичь грандиозных успехов, которые позволят продвинуться по карьерной лестнице.

Весы

Этот день будет крайне благоприятен для переговоров любого свойства - как делового, так и личного свойства, в любом случае удастся достичь взаимопонимания и, как следствие, важных долговременных договоренностей и перемен.

Козерог

В день новолуния может возникнуть на горизонте старый знакомый, с которым вы давно не общались. Астрологи говорят, это дано для того, чтобы исправить какую-то ситуацию в вашей жизни. Отнеситесь к этому максимально внимательно.

Добавим также, что по словам астролога Арины Артуровны, сентябрьское новолуние несет такие опасности: можно зациклиться на мелочах и не увидеть леса за бревнами, также вероятны несварения желудка и пищевых отравлений.

Ранее астролог Арина Артуровна рассказала про самые важные события сентября 2021, которые могут повлиять на жизнь каждого из нас.

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