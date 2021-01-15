Жена Виктора Павлика назвала дату пышной свадьбы: главное - успеть похудеть

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

Беременная жена 55-летнего Виктора Павлика 26-летняя Екатерина Репяхова рассекретила дату празднования свадьбы. Ведь пышные гуляния пришлось отменить из-за карантина. Поскольку сейчас Катя в положении, торжество планируется на ноябрь.

В Instagram-stories Екатерина написала, что возможной датой свадьбы станет 4 ноября - именно в этот день шесть лет назад она познакомилась с народным артистом.

"Планирую свадьбу на ноябрь в 2021. Может, 4 ноября - день нашего знакомства. 6 лет будет", - рассказала девушка и добавила, что главной целью для нее является похудеть после родов.

Кроме того, к пышной свадьбе все почти готово - даже платье, которое ждет своего часа.

"Свадьбу нам пришлось отменить, хотя все было готово процентов на 70. Мы сделали фотосессию в моем втором платье и расписались только вдвоем. Мои родные и друзья так и не увидели мене невестой. Вот увидят в 2021-м. И мое основное платье ждет своего времени", - добавила Катя.

Жена Виктора Павлика рассказала, когда они отпразднуют свадьбу (скрин: instagram.com/stories/repyahovakate)

Напомним, что официально Екатерина Репяхова и Виктор Павлик сочетались браком в мае 2020-го года. Пышное торжество они планировали на начало июня, но карантин в стране внес коррективы.

26-летняя девушка стала четвертой женой Виктора Франковича. Впервые он женился в 18-летнем возрасте на девушке по имени Лида. А в 1984 году родился первенец - Александр. Впрочем, семью артист бросил, когда мальчику было всего две недели. Вскоре он сочетался с уроженкой Казахстана Светланой, которая в 1987 родила ему дочь Кристину. Вместе они прожили восемь лет.

Третьей женой Виктора Павлика стала танцовщица Лариса Созаева, в 1999 году у них родился сын Павел. К сожалению парень умер в 2020 году после двухлетней борьбы с раком.

Ранее Екатерина Репяхова также показала первые фото будущего малыша и рассказала, когда планирует родить.