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Дружина Віктора Павліка назвала дату пишного весілля: головне - встигнути схуднути

П'ятниця 15 січня 2021 21:40
Дружина Віктора Павліка назвала дату пишного весілля: головне - встигнути схуднути
Катерина Репяхова і Віктор Павлік (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Світлана Мащенко

Вагітна дружина 55-річного Віктора Павліка 26-річна Катерина Репяхова розсекретила дату святкування весілля. Адже пишні гуляння довелося скасувати через карантин. Оскільки зараз Катя при надії, торжество планується на листопад.

В Instagram-stories Катерина написала, що можливою датою весілля стане 4 листопада - саме в цей день шість років тому вона познайомилася з народним артистом.

"Планую весілля на листопад в 2021. Може, 4 листопада - день нашого знайомства. 6 років", - розповіла дівчина і додала, що головною метою для неї є схуднути після пологів.

Крім того, до гучного весілля все майже готово - навіть сукня, яка чекає свого часу.

"Весілля нам довелося скасувати, хоча все було готове відсотків на 70. Ми зробили фотосесію в моїй другій сукні і розписалися лише удвох. Мої рідні та друзі так і не побачили мене нареченою. Ось побачать у 2021-му. І моя основна сукня чекає свого часу", - додала Катя.

Дружина Віктора Павліка назвала дату пишного весілля: головне - встигнути схуднути

Дружина Віктора Павліка розповіла, коли вони відсвяткують весілля (скрін: instagram.com/stories/repyahovakate)

Нагадаємо, що офіційно Катерина Репяхова і Віктор Павлік одружилися в травні 2020-го року. Пишне торжество вони планували на початок червня, але карантин у країні вніс корективи.

26-річна дівчина стала четвертою дружиною Віктора Франковича. Вперше він одружився в 18-річному віці на дівчині на ім'я Ліда. А в 1984 році народився первісток - Олександр. Втім, артист кинув сім'ю, коли хлопчикові було всього два тижні. Незабаром він одружився з уродженкою Казахстану Світланою, яка в 1987 народила йому дочку Христину. Разом вони прожили вісім років.

Третьою дружиною Віктора Павліка стала співачка Лариса Созаєва, в 1999 році у них народився син Павло. На жаль хлопець помер у 2020 році після дворічної боротьби з раком.

Раніше Катерина Репяхова також показала перші фото майбутнього малюка і розповіла, коли планує народити.

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