Жена "Холостяка" Квиткова рассказала о тяжелой беременности: меня тошнило 24/7

Победительница Холостяк-9 Даша Квиткова, жена Никиты Добрынина сейчас находится в интересном положении. Об этом парочка недавно сообщила поклонникам и это уже не является тайной. 22-летняя звезда рассказала, что беременность ей дается совсем нелегко и первые месяцы ее преследовал жуткий токсикоз.

Об этом Квиткова откровенно написала в посте на своей страничке в Instagram.

"Я не хочу показывать вам только идеальную картинку и врать. Я обычный человек и мне было плохо. Нет, плохо — это не то слово, которое бы в точности описало мое состояние. Теперь по порядку. Токсикоз начался когда я была на 6-й неделе беременности и продлился до 11-й. Во время токсикоза, единственное положение, когда я чувствовала себя более-менее - это лежа, и то, там тоже были свои нюансы. Были дни, когда я просто встать не могла, а были, когда я приезжала на съемку и тут же заканчивала её, потому что просто не вывозила. Во время этого периода меня отвернуло от всех моих любимых блюд", - поделилась Квиткова.

Далее к токсикозу добавились головные боли и боли в деснах. Девушка отметила, что никакие таблетки ей не помогали.



"Меня тошнило 24/7, я засыпала, просыпалась и жила больше месяца с этим ощущением. После у меня обострились мои головные боли (мигрень), кто в курсе что это, понимает, что кроме укола врача - ничего не помогает, но мне его делать нельзя, поэтому я терпела. Все, что прописывают беременным от головной боли не действовало никак. Начались нереальные боли в деснах, от которых я лезла на стену, хотя с зубами у меня все в полном порядке“, - рассказала Даша.

Позже Квиткова подцепила коронавирус. У нее пропало обоняние, появилась температура и ломота в теле.

"Чуть позже я заболела Covid-19. К тошноте и головной боли, прибавилась еще температура и ломота в теле. Первая ночь была самой сложной, так как был замкнутый круг. У меня было обезвоживание и мне нужно было пить воду, а я не могла, потому что каждый раз я оказывалась с обнимку с туалетом (ну, как есть). Нужно было поспать, а я не могла, так как голова болела неистово. Мы вызвали скорую, которая вводила мне физ. раствор через вену, чтобы в мой организм хоть как-то попала жидкость. В следующие дни у меня пропало обоняние, поэтому мне начало потихоньку становится лучше. Врач на приеме сказал, что внутри растет “боевой малыш“, так как вместе со мной пережил это все", - отметила жена Добрынина.

Дарья Квиткова откровенно рассказала о тяжелой беременности (фото: instagram.com/kvittkova)

Как мы писали ранее, "Холостяк 9" Никита Добрынин и Дарья Квиткова ждут ребенка.