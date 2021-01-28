Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла про важку вагітність: мене нудило 24/7

Переможниця Холостяк-9 Даша Квіткова, дружина Микити Добриніна зараз знаходиться в цікавому положенні. Про це парочка нещодавно повідомила шанувальникам і це вже не є таємницею. 22-річна зірка розповіла, що вагітність їй дається зовсім нелегко і перші місяці її переслідував жахливий токсикоз.

Про це Квіткова відверто написала в пості на своїй сторінці в Instagram.

"Я не хочу показувати вам тільки ідеальну картинку і брехати. Я звичайна людина і мені було погано. Ні, погано — це не те слово, яке б у точності описало мій стан. Тепер по порядку. Токсикоз почався коли я була на 6-му тижні вагітності і тривав до 11-ї. Під час токсикозу, єдине положення, коли я відчувала себе більш-менш - це лежачи, і то, там теж були свої нюанси. Були дні, коли я просто встати не могла, а були, коли я приїжджала на зйомку і тут же закінчувала її, тому що просто не вивозила. Під час цього періоду мене відвернуло від усіх моїх улюблених страв", - поділилася Квіткова.

Далі до токсикозу додалися головні болі і болі в яснах. Дівчина зазначила, що ніякі пігулки їй не допомагали.



"Мене нудило 24/7, я засинала, прокидалася і жила понад місяць з цим відчуттям. Після у мене загострилися мої головні болі (мігрень), хтось в курсі що це, розуміє, що крім уколу лікаря - нічого не допомагає, але мені його робити не можна, тому я терпіла. Все, що прописують вагітним від головного болю не діяло ніяк. Почалися нереальні болі в яснах, від яких я лізла на стіну, хоча з зубами у мене все в повному порядку“, - розповіла Даша.

Пізніше Квіткова підчепила коронавірус. У неї пропав нюх, з'явилася температура, ломота в тілі.

"Трохи пізніше я захворіла на Covid-19. До нудоти й головного болю, додалася ще температура, ломота в тілі. Перша ніч була найскладнішою, бо був замкнутий круг. У мене було зневоднення і мені потрібно було пити воду, а я не могла, тому що кожен раз я опинялася в обіймах з туалетом (ну, як є). Треба було поспати, а я не могла, бо голова боліла несамовито. Ми викликали швидку, яка вводила мені фіз. розчин через вену, щоб у мій організм хоч якось потрапила рідина. У наступні дні у мене пропав нюх, тому мені почало потихеньку ставати краще. Лікар на прийомі сказав, що всередині росте “бойовий малюк“, бо разом зі мною пережив це все", - зазначила дружина Добриніна.

Дарина Квіткова відверто розповіла про важку вагітність (фото: instagram.com/kvittkova)

Як ми писали раніше, "Холостяк 9" Микита Добринін і Дарина Квіткова чекають дитину.