Не жалейте об утраченных возможностях: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 13 по 19 декабря

Не стоит поддаваться сожалениям об утраченных возможностях и сомнениям. Возьмите свое будущее под собственный контроль.

Могут быть различные неблагоприятные стечения обстоятельств и проволочки в делах. Это может испортить настроение, но не придавайте этим событиям преувеличенное значение.

Проявите романтические инициативы, покажите интерес своей симпатии. Успех у противоположного пола обеспечен.

Овен

Обратите внимание на этой неделе на благотворительность. Сделайте что-то для добра в мире и это обернется для вас чем-то хорошим. Делайте что-то хорошее людям, животным, цветам или даже вещам. Вселенная отметит ваше добродушие и вас отблагодарит.

Телец

Будьте готовы к приятным встречам со старыми знакомыми. Вполне возможно, что такая встреча вас сильно удивит. Но не стоит надеяться на то, что ваше общение возродится и продолжится. Это будет одноразовая встреча.

Близнецы

Не упускайте возможности воспользоваться благами, которые сами к вам приплывут в результате неожиданных обстоятельств. Забудьте о скромности и сдержанности, так как рискуете пропустить шансы. А они выпадают не так уж и часто.

Рак

Постарайтесь принимать даже самые печальные ситуации на этой неделе с легкостью и долей юмора. Таким образом сложности не только потеряют свое значение, но и сами собой рассосутся. А вы в это время найдете решения тем вопросам, которые давно вас тревожили.

Лев

На этой неделе Львам нужно оставить позади все нехорошие воспоминания и проблемы. Они перестали иметь значение в последние недели декабря. Не тащите за собой весь ненужный негатив и тогда жизнь порадует вас неожиданностями и сюрпризами.

Дева

Задумайтесь о том, чтобы в ближайшее время заняться обучением и самосовершенствованием. Вы получите новые знания и опыт, которые потом вам точно пригодятся. Смело выбирайте для себя полезные курсы или семинары, и записывайтесь.

Весы

В ближайшую неделю в вашей жизни могут появиться различные затруднения и преграды. Они будут тормозить вас по пути к вашим установленным целям. Берите себя в руки, не сдавайтесь, и не позволяйте обстоятельствам сбить вас с намеченного пути.

Скорпион

Успех у противоположного пола вам на этой неделе обеспечен. Воспользуйтесь моментом с пользой для себя. Общение с мужчинами вам точно принесет пользу, так как есть шанс получить важные и нужные советы. Совместными усилиями вы сможете решить свои давние сложные проблемы.

Стрелец

Приготовьтесь к очередным кардинальным изменениям в своей жизни. Самые важные события, которые повлияют на ваше будущее, произойдут в среду и четверг. Возможно, вам придется выступить в качестве инициатора всех благоприятных перемен и поворотов.

Козерог

На первый план на этой неделе выйдут вопросы в личной жизни. Постарайтесь не решать в эти дни важные рабочие задачи и снизьте пыл профессиональных амбиций – это может навредить. Не ставьте перед собой заоблачные цели, выбирайте что-то более реальное. И тогда вы сможете этого добиться и получить удовольствие от жизни и самих себя.

Водолей

Вселенная приготовила вам на этой неделе много интересных подарков. Не стоит расслабляться и терять голову. Подходите взвешено к решению всех актуальных вопросов. Не теряйте бдительность, даже в состоянии полного расслабления и счастья.

Рыбы

Вам понадобится на этой неделе выдержка и терпение. Возьмите под контроль эмоции, чтобы в спорах и конфликтах не сказать ничего лишнего. Это может усугубить непростую ситуацию. Будьте аккуратны, держите себя в руках, так как есть риск потерять нужные контакты.