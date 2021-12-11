Не шкодуйте про втрачені можливості: гороскоп для всіх жінок за знаком Зодіаку з 13 по 19 грудня

Не варто піддаватися жалю про втрачені можливості та сумнівам. Візьміть своє майбутнє під власний контроль.

Можуть бути різні несприятливі збіги обставин і зволікання в справах. Це може зіпсувати настрій, але не надавайте цим подіям перебільшене значення.

Проявіть романтичні ініціативи, покажіть інтерес своїй симпатії. Успіх у протилежної статі забезпечений.

Овен

Зверніть увагу на цьому тижні на благодійність. Зробіть щось для добра у світі й це обернеться для вас чимось хорошим. Робіть щось хороше людям, тваринам, квітам або навіть речам. Всесвіт відзначить ваше добродушність і вас віддячить.

Телець

Будьте готові до приємних зустрічей зі старими знайомими. Цілком можливо, що така зустріч вас сильно здивує. Але не варто сподіватися на те, що ваше спілкування відродиться і продовжиться. Це буде одноразова зустріч.

Близнюки

Не втрачайте можливості скористатися благами, які самі до вас припливуть в результаті несподіваних обставин. Забудьте про скромність і стриманість, оскільки ризикуєте пропустити шанси. А вони випадають не так вже й часто.

Рак

Постарайтеся приймати навіть найсумніші ситуації на цьому тижні з легкістю і часткою гумору. Таким чином складності не тільки втратять своє значення, але і самі собою розсмокчуться. А ви в цей час знайдете розв'язання тих питань, які давно вас турбували.

Лев

На цьому тижні Левам потрібно залишити позаду всі нехороші спогади та проблеми. Вони перестали мати значення в останні тижні грудня. Не тягніть за собою весь непотрібний негатив і тоді життя порадує вас несподіванками та сюрпризами.

Діва

Задумайтеся про те, щоб найближчим часом зайнятися навчанням і самовдосконаленням. Ви отримаєте нові знання і досвід, які потім вам точно знадобляться. Сміливо вибирайте для себе корисні курси або семінари, і записуйтеся.

Терези

У найближчий тиждень у вашому житті можуть з'явитися різні труднощі та перешкоди. Вони будуть гальмувати вас по шляху до ваших встановлених цілей. Беріть себе в руки, не здавайтеся, і не дозволяйте обставинам збити вас з наміченого шляху.

Скорпіон

Успіх у протилежної статі вам на цьому тижні забезпечений. Скористайтеся моментом з користю для себе. Спілкування з чоловіками вам точно принесе користь, оскільки є шанс отримати важливі та потрібні поради. Спільними зусиллями ви зможете вирішити свої давні складні проблеми.

Стрілець

Приготуйтеся до чергових кардинальних змін у своєму житті. Найважливіші події, які вплинуть на ваше майбутнє, відбудуться в середу і четвер. Можливо, вам доведеться виступити в ролі ініціатора всіх сприятливих змін і поворотів.

Козоріг

На перший план цього тижня вийдуть питання в особистому житті. Постарайтеся не вирішувати в ці дні важливі робочі завдання і знизьте запал професійних амбіцій – це може нашкодити. Не ставте перед собою захмарні цілі, вибирайте щось більш реальне. І тоді ви зможете цього домогтися та отримати задоволення від життя і самих себе.

Водолій

Всесвіт приготував вам на цьому тижні багато цікавих подарунків. Не варто розслаблятися і втрачати голову. Підходьте зважено до розв'язання актуальних питань. Не втрачайте пильність, навіть в стані повного розслаблення і щастя.

Риби

Вам знадобиться на цьому тижні витримка і терпіння. Візьміть під контроль емоції, щоб в суперечках і конфліктах не сказати нічого зайвого. Це може погіршити непросту ситуацію. Будьте обережні, тримайте себе в руках, оскільки є ризик втратити потрібні контакти.