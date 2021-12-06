Названы знака Зодиака, которые встретят любовь до конца 2021 года: повезет только троим!
Гороскоп на декабрь 2021 года расскажет, кому из знаков Зодиака сильно повезет в любви, ведь они могут встретить свою половинку до конца уходящего года Металлического Быка.
Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).
Телец
Астролог говорит, что в конце уходящего года одинокие Тельцы могут встретить вторую половинку в поездке или путешествии, а также в различных госорганах: судах, органах опеки, налоговых.
Если вы решитесь на поездку, то лучше обойтись кратковременным вояжем, так как для длительных путешествий декабрь не подходит.
Скорпион
По мнению Арины Артуровны, в личной жизни Скорпиона в декабре будут наблюдаться серьезные подвижки.
Именно в этом периоде вы будете чрезвычайно энергичны, и от этого - очаровательны и привлекательны для окружающих. Устоять перед обаянием Скорпионов не сможет никто.
Рыбы
Астролог говорит, что новую любовь Рыбы смогут найти в деловых поездках или на просторах интернета. Отнестись к встрече следует внимательно, поскольку даже самое случайное знакомство может вылиться во что-то большое.
Однако служебные романы в этом месяце Рыбам заводить планеты не рекомендуют.
Ранее астролог также дала самый полный прогноз для всех знаков Зодиака на декабрь 2021.