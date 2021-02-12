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Зеркальная дата 12.02.2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Автор: Светлана Мащенко

Зеркальная дата 12 февраля 2021 года считается очень сильным энергетически днем. Нумерологи советуют присматриваться и прислушиваться ко всему происходящему, ведь любые события могут стать судьбоносными. Но некоторые действия и поступки 12.02.2021 могут накликать беду.

Об этом пишет ресурс amic.

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12.02.2021 - это дата-палиндром, и случается такое крайне редко. Следующий такой день будет аж через сто лет - 12.12.2121. Эзотерики и нумерологи советуют отнестись серьезно к тому, как провести этот день, с какими мыслями и какими людьми.

Если прочесть дату 12.02.2021 справа налево и слева направо - число будет одинаковым. Таких дней в календаре крайне мало, поэтому им приписывают магические свойства.

Что категорически запрещено делать в этот день, чтобы не накликать беду:

  • грустить и унывать,
  • делать или желать зло людям,
  • конфликтовать,
  • вспоминать старые обиды,
  • лениться и бездельничать,
  • делать необдуманные покупки,
  • вспоминать неудачи,
  • проживать в памяти несчастливые моменты в жизни.

Нумерологи уверены, что правильно прожив этот день, вам удастся привлечь удачу. Поэтому советуем вам отнестись к своим мыслям и поступкам в этот день со всей серьезностью.

Ранее мы писали, как правильно загадать желание в зеркальную дату, чтобы оно обязательно сбылось.

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