Зеркальная дата 12.02.2021: что нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

Зеркальная дата 12 февраля 2021 года считается очень сильным энергетически днем. Нумерологи советуют присматриваться и прислушиваться ко всему происходящему, ведь любые события могут стать судьбоносными. Но некоторые действия и поступки 12.02.2021 могут накликать беду.

12.02.2021 - это дата-палиндром, и случается такое крайне редко. Следующий такой день будет аж через сто лет - 12.12.2121. Эзотерики и нумерологи советуют отнестись серьезно к тому, как провести этот день, с какими мыслями и какими людьми.

Если прочесть дату 12.02.2021 справа налево и слева направо - число будет одинаковым. Таких дней в календаре крайне мало, поэтому им приписывают магические свойства.

Что категорически запрещено делать в этот день, чтобы не накликать беду:

грустить и унывать,

делать или желать зло людям,

конфликтовать,

вспоминать старые обиды,

лениться и бездельничать,

делать необдуманные покупки,

вспоминать неудачи,

проживать в памяти несчастливые моменты в жизни.

Нумерологи уверены, что правильно прожив этот день, вам удастся привлечь удачу. Поэтому советуем вам отнестись к своим мыслям и поступкам в этот день со всей серьезностью.