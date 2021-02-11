Зеркальная дата 12.02.2021: как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

12 февраля 2021 года нас ждет особенный день, который называют зеркальной датой. Нумерологи говорят, что сочетание 12.02.2021 в сумме дает цифру 10, которая символизирует триумф и исполнение задумок. Такого рода зеркальная дата является датой-палиндромом, и в следующий раз случится лишь через 100 лет - 12.12.2121.

Как правильно загадать желание в этот день, привлечь свою удачу и добиться успеха, пишет ресурс amic.

Эксперты считают, что события, которые происходят в зеркальные даты - судьбоносны для каждого из нас. Все, что происходит в этот день - знакомства, неожиданные предложения, переезды, новая работа - случается не просто так.

Как загадать желание в зеркальную дату?

Используйте максимально простые техники. Достаточно лишь немного конкретизировать свои желания, а ритуалы могут быть элементарными.

Поставьте на стол зеркало. Найдите изображение, которое отобразит ваше желание, используя для этого ассоциации. К примеру, сердечко - любовь, деньги - благополучие, дом - переезд и т. д. Зажгите две свечи и поставьте их по бокам от зеркала. Сядьте напротив. Картинку "покажите" зеркалу так, чтобы она была посередине, а вы - фоном. Вслух скажите то, что вы хотели бы получить. Попробуйте описать свое счастье словами.

Нумерологи советуют не задумываться о том, как именно должно исполниться ваше желание. Об этом пусть подумает Вселенная, для вас главное - результат.

И главное, что стоит сделать обязательно: зарядитесь позитивом и настройтесь лишь на хорошее. Плохие мысли оставьте на потом, а 12.02.2021 нужно встречать в хорошем настроении. Подумайте о своих амбициозных планах. Тогда 12 февраля велик шанс, что вам улыбнется удача.