Дзеркальна дата 12.02.2021: що не можна робити в цей день, щоб не накликати біду

Дзеркальна дата 12 лютого 2021 року вважається дуже сильним енергетично днем. Нумерологи радять придивлятися і прислухатися до всього, що відбувається, адже будь-які події можуть стати доленосними. Але деякі дії і вчинки 12.02.2021 можуть накликати біду.
Про це пише ресурс amic.
12.02.2021 - це дата-паліндром, і таке трапляється вкрай рідко. Наступний такий день буде аж через сто років - 12.12.2121. Езотерики і нумерологи радять поставитися серйозно до того, як провести цей день, з якими думками і якими людьми.
Якщо прочитати дату 12.02.2021 справа наліво і зліва направо - число буде однаковим. Таких днів у календарі вкрай мало, тому їм приписують магічні властивості.
Нумерологи впевнені, що правильно проживши цей день, вам вдасться привернути удачу. Тому радимо вам поставитися до своїх думок і вчинків у цей день з усією серйозністю.
Раніше ми писали, як правильно загадати бажання в дзеркальну дату, щоб воно обов'язково збулося.