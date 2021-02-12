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Дзеркальна дата 12.02.2021: що не можна робити в цей день, щоб не накликати біду

Автор: Світлана Мащенко

Дзеркальна дата 12 лютого 2021 року вважається дуже сильним енергетично днем. Нумерологи радять придивлятися і прислухатися до всього, що відбувається, адже будь-які події можуть стати доленосними. Але деякі дії і вчинки 12.02.2021 можуть накликати біду.

Про це пише ресурс amic.

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12.02.2021 - це дата-паліндром, і таке трапляється вкрай рідко. Наступний такий день буде аж через сто років - 12.12.2121. Езотерики і нумерологи радять поставитися серйозно до того, як провести цей день, з якими думками і якими людьми.

Якщо прочитати дату 12.02.2021 справа наліво і зліва направо - число буде однаковим. Таких днів у календарі вкрай мало, тому їм приписують магічні властивості.

Що категорично заборонено робити в цей день, щоб не накликати біду:

  • сумувати і занепадати духом,
  • робити або бажати зла людям,
  • конфліктувати,
  • згадувати старі образи,
  • лінуватися і байдикувати,
  • робити необдумані покупки,
  • згадувати невдачі,
  • проживати в пам'яті нещасливі моменти в житті.

Нумерологи впевнені, що правильно проживши цей день, вам вдасться привернути удачу. Тому радимо вам поставитися до своїх думок і вчинків у цей день з усією серйозністю.

Раніше ми писали, як правильно загадати бажання в дзеркальну дату, щоб воно обов'язково збулося.

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