Дзеркальна дата 12.02.2021: що не можна робити в цей день, щоб не накликати біду

Дзеркальна дата 12 лютого 2021 року вважається дуже сильним енергетично днем. Нумерологи радять придивлятися і прислухатися до всього, що відбувається, адже будь-які події можуть стати доленосними. Але деякі дії і вчинки 12.02.2021 можуть накликати біду.

12.02.2021 - це дата-паліндром, і таке трапляється вкрай рідко. Наступний такий день буде аж через сто років - 12.12.2121. Езотерики і нумерологи радять поставитися серйозно до того, як провести цей день, з якими думками і якими людьми.

Якщо прочитати дату 12.02.2021 справа наліво і зліва направо - число буде однаковим. Таких днів у календарі вкрай мало, тому їм приписують магічні властивості.

Що категорично заборонено робити в цей день, щоб не накликати біду:

сумувати і занепадати духом,

робити або бажати зла людям,

конфліктувати,

згадувати старі образи,

лінуватися і байдикувати,

робити необдумані покупки,

згадувати невдачі,

проживати в пам'яті нещасливі моменти в житті.

Нумерологи впевнені, що правильно проживши цей день, вам вдасться привернути удачу. Тому радимо вам поставитися до своїх думок і вчинків у цей день з усією серйозністю.