Вызывает рак матки и противопоказана беременным? Мифы о лазерной эпиляции, в которые вы до сих пор можете верить

Услуги по лазерной эпиляции довольно популярны среди украинок. Много салонов, которые закрылись в первые дни войны, уже возобновляют свою работу. Но кое-кто все еще боится делать эту процедуру, даже если очень хочет.

Дело в том, что в сети попадаются сообщения об опасности ЛЭ. Пишут даже, что она вызывает рак матки или кожи, категорически противопоказана беременным... Но большинство из подобных "страшилок" - всего лишь мифы. И известная гинеколог Олеся Марищук в своем Instagram развенчала их.

От ЛЭ может быть рак матки, яичников, потому что "облучаются" внутренние органы

Ничего общего с облучением лазерная эпиляция не имеет. Лучи лазера - это свет с большой плотностью энергии. Метод основан на принципе "селективного фототермолиза" - выборочном поглощении света различными биологическими структурами.

В случае ЛЭ пигмент волос меланин поглощает световые волны, нагревается и разрушает дермальный сосочек волоса. Через некоторое время волос выпадает.

Лазерный луч фокусирует энергию в определенной области. Глубже нужного участка излучение не проходит.

Следовательно, лазер действует только в дерме, реагируя на пигмент меланин в волосяной луковице и не проникает в подкожно-жировую клетчатку (а тем более на матку, яичники или еще куда).

Лазерная эпиляция зоны бикини (фото: freepik.com)

Лазерная эпиляция вызывает рак кожи

Исследования показывают, что лазер абсолютно безопасен.

Именно ультрафиолетовое излучение является провоцирующим фактором рака кожи. А также генетическая предрасположенность, специфический генотип (слишком белокожие люди) или наличие солнечных ожогов в анамнезе.

Почему-то все боятся лазера как огня, но с полнейшим спокойствием жарятся летом на солнце и не наносят ежедневно санскрин (косметическое средство с SPF, которое содержит ингредиенты для поглощения или блокирования ультрафиолета - ред.).

Во время беременности и грудного вскармливания ЛЭ делать нельзя

Беременные и кормящие не участвовали в исследованиях влияния ЛЭ на организм.

Но путем нехитрых размышлений мы можем сделать вывод, что очевидного вреда ЛЭ на плод и организм беременной нет.

Тем не менее я рекомендую отложить лазерку на период беременности и лактации, ведь из-за нестабильного гормонального фона есть риск получить пигментацию.

Лазерная эпиляция зоны бикини (фото: pexels.com)

Беременным противопоказана ЛЭ, потому что она изменит гормональный фон и потом не будет молока

Беременным нельзя, потому что есть риск пигментации. Лазерка никак не влияет на гормональный фон или состав грудного молока. Это невозможно!

Если проблема с андрогенами - нет смысла делать, потому что не будет результата

Единственный пункт, являющийся мифом на 50%. "Проблема с андрогенами" - размытое понятие. Должен быть четкий диагноз, который сначала оценивают специалисты.

Если вы страдаете гирсутизмом, посетите гинеколога и эндокринолога, а тогда уже - на лазерку. Эффективность ЛЭ при гиперандрогении может снижаться, но она точно не нулевая.

Часто врачи наоборот рекомендуют после или одновременно с терапией избавляться от нежелательных волос методом ЛЭ.

Если есть склонность к онкологии - ЛЭ может спровоцировать рост злокачественных новообразований

Миф! ЛЭ - это сочетание световой и тепловой энергии. Излучение вашего телефона более вредно, чем ЛЭ.

Почему же никто не придумал, что пользование мобильными провоцирует онко?

ЛЭ негативно влияет на женское здоровье, до беременности делать нельзя, потому что станешь бесплодной

Рекомендую перечитать ответ до первого пункта. Суть такая же.

Знаете, что действительно негативно влияет на женское здоровье? Незащищенный секс, посещение гинеколога раз в 5 лет, несоблюдение врачебных рекомендаций. И каждый пункт я могу обосновать.

А как миф "от ЛЭ становятся бесплодными" обосновывают те, кто это говорит? Неизвестно...

Лазерную эпиляцию нельзя делать при "эрозии" шейки матки

Можно. И если у вас есть миома матки или киста яичника - тоже можно.

Лазерная эпиляция (фото: freepik.com)

От действия лазера просыпаются волосяные луковицы, которые были в "спячке"

Если лазерная эпиляция была проведена качественно - разрушенные фолликулы не восстановят свой рост.

Да, существует около 20% "спящих" фолликулов, которые могут напомнить о себе после беременности или физиологических гормональных перестроек. Добавьте к этому процент тех фолликулов, которые были проработаны не корректно и со временем вернулись к привычному состоянию. И будете иметь логическое объяснение внезапного восстановления роста волос.

Специалист напоминает: любые новообразования или болезни кожи - повод проконсультироваться с дерматологом и обсудить с ним целесообразность лазерной эпиляции именно в вашем конкретном случае!