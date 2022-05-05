Викликає рак матки і протипоказана вагітним? Міфи про лазерну епіляцію, в які ви досі можете вірити

Послуги з лазерної епіляції доволі популярні серед українок. Багато салонів, які закрилися в перші дні війни, вже відновлюють свою роботу. Але дехто все ще боїться робити цю процедуру, навіть якщо дуже хоче.

Річ у тім, що у мережі трапляються дописи про небезпеку ЛЕ. Пишуть навіть, що вона викликає рак матки чи шкіри, або категорично протипоказана вагітним... Але більшість з подібних "страшилок" - всього лише міфи. І відома гінеколог Олеся Марищук в своєму Instagram розвінчала їх.

Від ЛЕ може бути рак матки, яєчників, бо "опромінюються" внутрішні органи

Нічого спільного з опроміненням лазерна епіляція не має. Промені лазера - це світло з великою густиною енергії. Метод заснований на принципі "селективного фототермолізу" - вибірковому поглинанні світла різними біологічними структурами.

У випадку ЛЕ пігмент волосся меланін поглинає світлові хвилі, нагрівається і руйнує дермальний сосочок волосини. Через деякий час волосина випадає.

Лазерний промінь зосереджує енергію у певній ділянці. Глибше потрібної ділянки випромінювання не проходить.

Отже, лазер діє тільки в дермі, реагуючи на пігмент меланін у волосяній цибулині і не проникає в підшкірно-жирову клітковину (а тим більше на матку, яєчники чи ще кудись).

Лазерна епіляція зони бікіні (фото: freepik.com)

Лазерна епіляція викликає рак шкіри

Дослідження вказують на те, що лазер абсолютно безпечний.

Саме ультрафіолетове випромінювання є провокуючим чинником раку шкіри. А також генетична схильність, специфічний генотип (надто білошкірі люди) чи наявність сонячних опіків в анамнезі.

Чомусь всі бояться лазеру як вогню, але з цілковитим спокоєм смажаться влітку на сонці і не наносять щодня санскрін (косметичний засіб із SPF, який містить інгредієнти для поглинання або блокування ультрафіолету - ред.).

Під час вагітності та грудного годування ЛЕ робити не можна

Вагітні та годуючі не брали участь у дослідженнях впливу ЛЕ на організм.

Але шляхом нехитрих роздумів ми можемо зробити висновок, що очевидної шкоди ЛЕ на плід та організм вагітної немає.

Проте я рекомендую відкласти лазерку на період вагітності та лактації, адже через нестабільний гормональний фон є ризик отримати пігментацію.

Лазерна епіляція зони бікіні (фото: pexels.com)

Вагітним протипоказана ЛЕ, бо вона змінить гормональний фон і потім не буде молока

Вагітним не можна, бо є ризик пігментації. Лазерка ніяк не впливає на гормональний фон чи склад грудного молока. Це неможливо!

Якщо проблема з андрогенами - нема сенсу робити, бо не буде результату

Єдиний пункт, що є міфом на 50%. "Проблема з андрогенами" - розмите

поняття. Повинен бути чіткий діагноз, який спочатку оцінюють спеціалісти.

Якщо ви страждаєте на гірсутизм, відвідайте гінеколога та ендокринолога, а тоді уже - на лазерку. Ефективність ЛЕ при гіперандрогенії може знижуватись, але вона точно не нульова.

Часто лікарі навпаки рекомендують після або одночасно з терапією позбавлятись небажаного волосся методом ЛЕ.

Якщо є схильність до онкології - ЛЕ може спровокувати ріст злоякісних новоутворень

Міф! ЛЕ - це поєднання світлової і теплової енергії. Випромінювання вашого телефону більш шкідливе, ніж ЛЕ.

Чому ж ніхто не придумав, що користування мобільними провокує онко?

ЛЕ негативно впливає на жіноче здоров'я, до вагітності робити не можна, бо станеш безплідна

Рекомендую перечитати відповідь до пункту. Суть така ж.

Знаєте, що дійсно негативно впливає на жіноче здоров'я? Незахищений секс,

відвідини гінеколога раз на 5 років, недотримання лікарських рекомендацій. І

кожен пункт я можу обґрунтувати.

А як міф "від ЛЕ стають безплідними" обґрунтовують ті, хто це говорить? Невідомо...

Лазерну епіляцію не можна робити при "ерозії" шийки матки

Можна. І якщо у вас є міома матки чи кіста яєчника - теж можна.

Лазерна епіляція (фото: freepik.com)

Від дії лазера просинаються волосяні цибулини, які були в "сплячці"

Якщо лазерна епіляція була проведена якісно - зруйновані фолікули не поновлять свій ріст.

Так, існує близько 20% "сплячих" фолікулів, які можуть нагадати про себе після вагітності чи фізіологічних гормональних перебудов. Додайте до цього відсоток тих фолікулів, які були пропрацьовані не коректно і з часом повернулись до звичного стану. І матимете логічне пояснення раптового відновлення росту волосся.

Спеціаліст нагадує: будь-які новоутворення чи хвороби шкіри - привід проконсультуватися з дерматологом і обговорити з ним доцільність лазерної епіляції саме у вашому конкретному випадку!