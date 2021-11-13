Вам выпадет редкий шанс изменить жизнь к лучшему: названы знаки Зодиака, которым повезет на выходных

Гороскоп 2021 раскроет три знака Зодиака, которым в ближайшие выходные, 13-14 ноября, выпадет уникальный шанс изменить свою жизнь к лучшему. Астрологи говорят, что звезды и планеты во всем будут способствовать этим везунчикам, однако результат все же будет зависеть от каждого из нас.

Телец

Астрологи говорят, что удача улыбнется Тельцу на этих выходных. Ваша фантазия заработает на все сто, благодаря чему вы будете принимать нестандартные решения.

Не исключено, что жизнь поставит перед вами пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Телец имеет шанс превзойти самого себя!

Лев

Для Льва самым важным будет правильный настрой. Если вы решите, что встали с постели с той ноги, вы будете сворачивать горы.

Астрологи говорят, что вашей энергии будут завидовать окружающие. А вот в какое русло будет направлена эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Льва. Выбирайте позитив и сможете сотворить чудеса!

Рыбы

Энергия Рыб будет бить ключом на этих выходных. Даже если вам покажется, что вы истощились, каждый раз будет открываться второе, третье и так далее дыхания.

Если от вас потребуется совершить трудовой подвиг, вы ощутите в себе первоначальную силу, будто бы внутри проснулся настоящий вулкан!