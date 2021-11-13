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Вам випаде рідкий шанс змінити життя на краще: названі знаки Зодіаку, яким пощастить на вихідних

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Субота 13 листопада 2021 05:30
Вам випаде рідкий шанс змінити життя на краще: названі знаки Зодіаку, яким пощастить на вихідних Фото: Гороскоп на листопад 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 розкриє три знаки Зодіаку, яким найближчими вихідними, 13-14 листопада, випаде унікальний шанс змінити своє життя на краще. Астрологи кажуть, що зірки і планети у всьому сприятимуть цим везунчикам, проте результат все ж залежатиме від кожного з нас.

Про це пише 1001goroskop.

Телець

Астрологи кажуть, що удача усміхнеться Тельцю на цих вихідних. Ваша фантазія запрацює на всі сто, завдяки чому ви будете приймати нестандартні рішення.

Не виключено, що життя поставить перед вами пару-трійку нерозв'язних завдань. Ламаючи голову над ними, Телець має шанс перевершити самого себе!

Лев

Для Лева найважливішим буде правильний настрій. Якщо ви вирішите, що встали з ліжка з тієї ноги, ви будете звертати гори.

Астрологи кажуть, що вашій енергії будуть заздрити оточуючі. А ось в яке русло буде спрямована ця могутня сила, залежить від позитивного або негативного настрою Лева. Вибирайте позитив і зможете створити чудеса!

Риби

Енергія Риб буде бити ключем на цих вихідних. Навіть якщо вам здасться, що ви виснажилися, кожен раз буде відкриватися друге, третє і так далі дихання.

Якщо від вас буде потрібно зробити трудовий подвиг, ви відчуєте в собі первісну силу, нібито всередині прокинувся справжній вулкан!

Раніше український таролог розповіла, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить в листопаді, а на кого чекають труднощі.

Також відомий астролог попередила про важливий час Венери в Козерозі, який принесе декому везіння.

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